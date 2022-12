"Le Meilleur Pâtissier : qui est le gagnant de la saison 11 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2022. La finale de la saison 11 du Meilleur Pâtissier a été diffusée ce 7 décembre 2022 sur M6. Qui de Benjamin, Nils ou Manon a été sacré gagnant 2022 ?

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 9h14] Le Meilleur Pâtissier, c'est terminé pour 2022. M6 a diffusé la finale ce mercredi 7 décembre. Benjamin, Nils et Manon s'opposaient pour le titre de gagnant de la saison 11 sous la houlette de Cyril Lignac, Mercotte et Pierre Hermé. Cette "finale royale" les a vus s'affronter sur trois épreuves, notamment sur le glaçage miroir ou encore le chandelier inversé.

Après 14 semaines de compétition, Manon a été sacrée gagnante du Meilleur Pâtissier 2022. La jeune étudiante de 20 ans, spécialisée en diététique, était la favorite de cette saison 11. Sa victoire n'a pas surpris les internautes. "C'est incroyable, a déclaré de son côté Manon suite à sa victoire. Je ne sais pas trop si je réalise... une émotion de dingue, un aboutissement. Je suis super fière."

fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 chaque année dès le début de l'automne, entre le mois de septembre et les fêtes de fin d'année. A partir de la saison 10, en 2021, l'émission n'est plus diffusée le mercredi, comme c'était le cas depuis le début de l'émission, mais le jeudi. En 2022, la diffusion reprend le mercredi soir, dès le 7 septembre à 21h10.

La saison 11 du Meilleur Pâtissier accueille seize candidats. Comme chaque année, ces derniers ont tous les âges, et viennent de plusieurs régions de France et de Belgique. Tous se battront pour obtenir le tablier bleu et éviter l'élimination, dans l'espoir de remporter le trophée du Meilleur Pâtissier. Vous pouvez découvrir leurs portraits et leurs particularités en cliquant sur ce lien.

Benjamin, 32 ans, acheteur fruits et légumes de Saint-Alban, finaliste

Manon, 20 ans, étudiante en BTS diététique de Montpellier, finaliste

Nils, 26 ans, doctorant en finance de Levallois-Perret, finaliste

Adelina, 28 ans, responsable de magasin de Belgique, éliminée en demi-finale

Cléo, 20 ans, patineuse artistique de Montlignon, éliminée en quarts de finale

Sébastien, 37 ans, chorégraphe et danseur de Saint Affrique, éliminé dans l'épisode 9 et 11 (il est de retour dans l'épisode 10)

Vanessa, 41 ans, cheffe d'entreprise d'une agence de communication de Kintzheim, éliminée au cours de l'épisode 10

Justine, 30 ans, pharmacienne d'Amiens, éliminée dans l'épisode 8

Alicia, 27 ans, conductrice poids lourd de Strasbourg, éliminée dans l'épisode 7

Karel, 29 ans, ingénieur en reconversion de Paris, éliminé dans l'épisode 6

Najoua, 29 ans, consultante en affaires étrangères de Courbevoie, éliminée dans l'épisode 5

Sébastien, 47 ans, chef d'une entreprise de cybersécurité de Toulouse, éliminé dans l'épisode 4

Hervé, 47 ans, chef d'équipe dans le BTP, éliminé dans l'épisode 3

Franklin, 76 ans, retraité de Paris, éliminé dans l'épisode 2

Carine, 45 ans, fonctionnaire dans une collectivité au Mans, éliminée dans l'épisode 1

Wiggings, 25 ans, assistante de direction de Nanterre, éliminée dans l'épisode 1

En 2022, Manon a été sacrée grande gagnante du Meilleur pâtissier. Âgée de seulement 20 ans, la candidate s'est imposée durant la saison 11 avec ses recettes gourmandes et diététiques. Elle succède à Maud, victorieuse de la saison 10. Pour rappel, au terme de l'émission, le ou la gagnant.e repart avec le droit de publier un livre de recettes.

Comme toujours, les émissions de M6 sont disponibles en replay sur le site 6play.fr qui leur permet de retrouver les programmes diffusés sur la chaîne. Pour profiter de cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser votre box TV dans la section Replay ou bien vous rendre sur le site internet, vous connecter avec un compte Facebook ou Google ou vous inscrire par mail et ainsi regarder le catalogue d’émissions disponibles en replay.

Difficile de ne pas être tenter de goûter les créations des candidats du Meilleur Pâtissier. Et si vous avez l'âme d'un pâtissier, cela peut même vous donner envie de passer derrière les fourneaux ! Pour rappel, chaque gagnant de l'émission M6 publie son propre livre de recettes réalisées au cours de l'émission. Mais certaines recettes sont également à découvrir en ligne : le site CuisineAZ propose les recettes des saison précédentes du meilleur pâtissier, tandis que Mercotte publie sur son site internet des conseils pour réaliser la fameuse épreuve technique qui fait trembler chaque semaine les participants du programme.