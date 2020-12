"Le Meilleur Pâtissier : qui sera la gagnante 2020 ? Le direct"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Ce soir, M6 diffuse la seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Elodie, Margaux et Bouchra vont tenter de remporter le titre de cette année et doivent s'affronter sur deux épreuves. Les trois finalistes doivent réaliser un entremets au chocolat et une candidate sera éliminée à la fin de cette épreuve. Suivez le direct.

Ce soir, M6 diffuse la seconde partie de la grande finale du Meilleur Pâtissier. Elodie, Margaux et Bouchra sont encore en lice et vont tout faire pour remporter les épreuves et gagner le titre de cette année. Pour le moment, Margaux, la benjamine est favorite et ne devra pas décevoir le public. Les trois candidates vont d'abord devoir réaliser un entremets au chocolat avec des framboises. Soit le gâteau qui se trouve sur le générique de l'émission. À l'issue de cette épreuve, une pâtissière sera éliminée. Puis, pour la seconde épreuve, les deux finalistes devront faire un gâteau en s'inspirant d'un film. Alors, qui remportera cette saison du Meilleur Pâtissier ? Suivez le direct.

20:49 - Julia Vignali a pris quelques kilos dans Le Meilleur Pâtissier Julia Vignali anime Le Meilleur Pâtissier depuis plusieurs années sur M6. Habituellement, l’animatrice goûte rapidement quelques pâtissières des candidats et peut compter sur Mercotte pour se restreindre, fait écho Voici. Pourtant, cette année, elle a dû remplacer Mercotte et goûter les gâteaux aux côtés de Cyril Lignac. Une tâche qu’elle a adoré faire même si cela lui a coûté quelques kilos. "Là, j’avais ma propre assiette. Je me suis lâchée", a-t-elle confié. Julia a donc pris 2-3 kilos pendant le tournage, mais ne semble pas complexée. "L'avantage, c'est que d'habitude, on tourne juste avant l'été, donc là, il n'y aura pas de maillot de bain, j'ai tout l'hiver pour m'en remettre", a-t-elle avoué.

20:32 - Elodie va faire exploser son saladier Margaux, Elodie et Bouchra s’affrontent ce soir dans la seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier sur M6. Alors que Margaux se confiera à Julia sur l’épreuve de l’entremets au chocolat, Elodie va faire exploser son saladier avec tout son chocolat. "J’ai fait fondre mon chocolat et il a fait exploser le verre", va-telle confier. Un petit incident qui risque bien de déstabiliser la candidate.

20:22 - Margaux veut affronter Elodie lors du duel Margaux est la favorite de cette saison du Meilleur Pâtissier sur M6. La benjamine va affronter ce soir Elodie ainsi que Bouchra pour la seconde partie de la finale. La jeune femme espère bien être qualifiée pour la deuxième épreuve et souhaite même affronter Elodie. "J’aimerais bien être avec Elodie. C’est ma copine depuis le début", va-t-elle confier à Julia. Les deux candidates s’affronteront-elles pour le duel ?

20:15 - Bouchra prend de gros risques ce soir Ce soir dans la finale du Meilleur Pâtissier, Bouchra, Elodie et Margaux vont devoir réaliser un entremets au chocolat. Bouchra va prendre des risques et va choisir de faire un gâteau trois chocolats. Cyril Lignac ne va pas être rassuré en entendant sa recette. "C’est dangereux ça", va-t-il lui dire. De son côté, Mercotte ne sera pas non plus convaincue par son glaçage au cacao. "Glaçage au cacao c’est amer, ce n’est pas très bon, ce n’est pas gourmand", va-telle confier. De quoi mettre de gros doutes à Bouchra !

20:08 - Elodie, une finaliste sérieuse dans Le Meilleur Pâtissier Elodie se trouve parmi les finalistes du Meilleur Pâtissier ce soir sur M6. La candidate va devoir affronter Margaux et Bouchra et va devoir se démarquer pour remporter le titre de Meilleure Pâtissière et pouvoir sortir un livre de recettes. Elodie ne se prédestinait pas à la pâtisserie puisqu’elle est pizzaiolo. La candidate de 31 ans s’est pourtant inscrite dans l’émission après avoir posté sur Instagram ses créations. Depuis son arrivée, Elodie reçoit de nombreux compliments de la part de Cyril Lignac et a reçu le tablier bleu. Autant dire, elle est une candidate à prendre très au sérieux.

19:59 - Bouchra, finaliste du Meilleur Pâtissier Bouchra, secrétaire médicale de 32 ans se retrouve en finale du Meilleur Pâtissier 2020. Ce soir, sur M6, elle va devoir affronter Margaux et Elodie. Cela ne fait que cinq ans que la candidate fait de la pâtisserie, mais elle n’a cessé de s’entraîner. La pâtisserie est devenue une passion qu’elle partage sur Instagram avec ses 20 000 abonnés. Bouchra a d’ailleurs impressionné plusieurs fois Cyril Lignac avec ses gâteaux. Bouchra espère bien ce soir remporter le titre de Meilleure Pâtissière et sortir son livre de recettes.

19:53 - Margaux, favorite de cette finale du Meilleur Pâtissier Ce soir sur M6, Margaux va affronter Bouchra ainsi qu’Elodie. La candidate est la benjamine de cette saison et a déjà un joli palmarès. Du haut de ses 18 ans, elle a remporté En route vers le meilleur pâtissier et voulait participer à Les Rois du Gâteaux. Son but était de rencontrer son idole, Cyril Lignac. La jeune femme a impressionné le Chef ainsi que Mercotte avec ses pâtisseries dans cette saison du Meilleur Pâtissier. D’ailleurs, elle est favorite ce soir et va devoir redoubler d’effort pour gagner le titre de cette année et pouvoir sortir un livre de recettes.

19:46 - Des finalistes très motivées dans Le Meilleur Pâtissier M6 va diffuser ce soir la seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Margaux, Elodie et Bouchra vont s’affronter sur deux épreuves afin de remporter le titre de cette saison. De son côté, Mercotte sera absente, mais pourra quand même donner son avis sur les pâtisseries grâce à Cyril Lignac. D’ailleurs, elle assure que cette grande finale ne manquera pas d’action et de suspense. "Cette dernière émission est vraiment super, les participantes sont très motivées", a-t-elle dit pour Ouest France.

19:41 - Mercotte absente ce soir dans Le Meilleur Pâtissier Cette seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier va quelque peu spéciale puisque Mercotte ne sera pas présente. Lors du tournage en août dernier, un membre de l’équipe a attrapé le Covid-19 et les candidats ainsi que les chefs ont dû se confiner. Mercotte est donc retournée en Savoie et n’a pas pu refaire d’apparitions dans l’émission. "Je voulais me confiner dans ma chambre du château et ne descendre que pour tourner mais la production n’a pas voulu. J’ai très bien compris et, comme je suis quelqu’un de positif, j’ai pris les choses du bon côté. Ma petite équipe est venue, il faisait très beau et on s’est éclatés. C’était une vraie expérience", a-t-elle confié pour Ouest France.



19:36 - Les épreuves de cette grande finale du Meilleur Pâtissier Ce soir, M6 diffuse la seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Margaux, Bouchra et Elodie vont s’affronter pour tenter de remporter le titre de la meilleure pâtissière de cette saison et pouvoir sortir un livre de recettes. Pour cet ultime épisode, les trois finalistes vont devoir réaliser un entremets au glaçage chocolat et recouvert de framboises. À la fin de cette épreuve, une candidate sera éliminée. Les deux dernières s’affronteront lors d’un duel et devront s’inspirer d’un film afin de faire une création originale.

19:30 - Le saladier d'Élodie explose en pleine épreuve ! Au cours de l'épreuve ultime, Élodie va devoir faire face à un évènement pour le moins inattendu. Son saladier, tout juste rempli de chocolat fondu va exploser sur son plan de travail ! C'est ce que révèle M6 sur ces images diffusées sur Twitter. La déconvenue d'Élodie et le dénouement de l'épreuve sont à suivre dès 21h05. Le saladier d’Elodie explose en pleine épreuve !

La finale de #LMP mercredi à 21.05 pic.twitter.com/mhPLJgWL5u — M6 (@M6) December 28, 2020

19:04 - Un duel final placé sous le signe du 7ème art C'est une épreuve artistique qui attend les deux dernières finalistes, après l'épreuve ultime. Les jurés demanderont aux deux dernières participantes de s’inspirer d’un film, d'un chef d'œuvre du cinéma pour réaliser une création unique ! Pour aider Cyril Lignac et Mercotte à désigner le vainqueur de l'épreuve, François Perret, désigné en 2019 Meilleur chef pâtissier de restaurant du monde, fera partie du jury.

18:32 - Un défi inédit pour cette finale Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, "l’épreuve ultime" fera son apparition. Les candidates vont devoir reproduire le gâteau du générique de l’émission : un entremets au glaçage chocolat, recouvert de framboises. À la suite de ce défi, l’une des trois candidates encore en course devra quitter le concours.

18:04 - Bouchra aux fourneaux : la candidate réalisera un entremet 3 chocolats Lors de la finale du Meilleur Pâtissier qui se déroulera ce mercredi 30 décembre à 21h05 sur M6, Bouchra tentera de séduire le jury avec un entremet trois chocolats, comme le montre un extrait dévoilé par le compte Twitter de la chaîne. Bouchra va-t-elle convaincre @cyril_lignac et @mercotte avec son entremets 3 chocolats ?

La finale de #LMP à 21.05 pic.twitter.com/43XQXDGgiV — M6 (@M6) December 30, 2020