"Le Meilleur Pâtissier : qui sont les candidats de la saison 2020 ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2020 - Nouvelle saison, nouvelle fournée de candidats pour Le Meilleur Pâtissier. M6 a recruté pas moins de 14 personnalités venues de toute la France mais aussi de Belgique et de Suisse cette année.

[Mis à jour le 30 septembre 2020 à 20h30] Une saison du Meilleur Pâtissier, c'est bien sûr les conseils et observations du duo Cyril Lignac - Mercotte mais c'est aussi un casting de candidats qui doivent tenter de les impressionner. Pour rappel, tous sont amateurs et ont pour objectif d'être sacré Meilleur Pâtissier 2020, titre accompagné d'un contrat d'édition pour la publication d'un livre de recettes. Cette année, quatorze candidats ont été sélectionnés pour se disputer le titre de Meilleur Pâtissier. Qui réussira à sortir son épingle du jeu ? Il faudra attendre la finale pour le savoir.

Cette année, la moyenne d'âge des candidats du Meilleur Pâtissier est de 35 ans. Margaux, jeune étudiante de 18 ans, est la benjamine de la compétition tandis qu'à l'âge de 69 ans, Reine en est la doyenne. D'où viennent-ils ? Quel âge ont-ils ? Quel est leur métier ? Ci-dessous, découvrez-en plus sur les candidats du Meilleur Pâtissier.

Comme souvent dans les émissions culinaires de M6, une partie de la francophonie est représentée dans Le Meilleur Pâtissier 2020. On pourra ainsi compter sur Florian pour représenter la Belgique. Ce régisseur événementiel de 31 ans nous vient tout droit de Bruxelles. Autre pays limitrophe représenté cette année, la Suisse a son candidat en la personne d'Edouard, 27 ans, venu de Lausanne.

Margaux, 18 ans, étudiante en école de commerce (Aix-en-Provence)

François-Xavier, 52 ans, chef de produits informatiques (Los Angeles)

Inna, 32 ans, vendeuse en prêt-à-porter de luxe (Montpellier)

Florian, 31 ans, régisseur événementiel (Bruxelles)

Siham, 23 ans, étudiante en pharmacie (Strasbourg)

François, 47 ans, chauffeur VTC (Bellancourt)

Reine, 69 ans, retraitée (Dourdan)

Jérémy, 31 ans, agent territorial (Toulouse)

Elodie, 31 ans, gérante d'une pizzeria (Mulhouse)

Maxime, 20 ans, pompier volontaire (Pont-à-Mousson)

Anaïs, 29 ans, analyste d'affaires (Saint-Germain-en-Laye)

Patrice, 49 ans, chef de projet digital (Paris)

Bouchra, 32 ans, secrétaire médicale (Marines)

Edouard, 27 ans, ingénieur électronique (Lausanne)

Les nouveautés de la saison 2020

On prend les mêmes et on recommence pour Le Meilleur Pâtissier 2020 : Julia Vignali est toujours à la présentation tandis que Cyril Lignac et Mercotte reprennent tous deux leur statut de jurés. Notez cependant que Mercotte ne sera pas en plateau durant une grande partie de la saison suite à une décision de la production pour protéger la pâtissière considérée comme à risque en raison de son âge. Un choix expliqué par Julia Vignali dans les colonnes de Télé Loisirs : "Comme des cas de Covid ont été décelés dans nos équipes, la production a décidé, pour ne pas prendre de risques, que Mercotte ne serait pas en plateau."

C'est donc depuis son domicile en Savoie que Mercotte commentera des séquences de l'émission. De fait, la jurée "ne goûtera pas les gâteaux", c'est logique. Elle a donc dû se baser sur l'aspect visuel des gâteaux plus que leur goût, aidée par Cyril Lignac en plateau. "Finalement, elle s'est mise à la place du téléspectateur" conclut l'animatrice. Pour des raisons sanitaires évidentes, les candidats portent également des visières de bouche pour que les téléspectateurs puissent voir leur visage tout en prenant les précautions d'usage.

Au rang des épreuves, chaque épisode permettra de suivre le fameux défi de Cyril Lignac mais aussi la désormais classique épreuve technique de Mercotte et enfin l'épreuve créative. Certains des thèmes de cette saison ont d'ores et déjà été annoncés par M6. Le Nord contre le Sud est un épisode où les épreuves seront disputées en équipes, l'une représentant le Nord et l'autre le Sud de la France. Une autre émission sera entièrement dédiée au travail du chocolat. L'épisode dédié à l'Alsace verra les candidats s'essayer à la réalisation d'un mannele à leur effigie. D'autres épisodes seront placés sous le signe du rouge en pâtisserie, des gâteaux à la crème américains ou encore de Bollywood.

A quoi s'attendre dans le premier épisode ?

Le premier épisode du Meilleur pâtissier se dévoile déjà dans la grille des programmes de M6. Intitulé Les aventuriers de la tente perdue, les candidats devront rivaliser d'ingéniosité sur trois épreuves. Lors du défi de Cyril Lignac, les pâtissiers amateurs devront réaliser un dessert qui s'inspire du pelage ou du plumage d'un animal "extraordinaire". La première épreuve technique donnera du fil à retordre aux candidats, qui devront réaliser un Earth Cake. Enfin, l'épreuve créative nous en apprendra plus sur les 14 candidats, qui devront raconter "l'aventure de leur vie ou de leurs rêves", sous les conseils du Meilleur ouvrier de France Yann Brys. A l'issue de cet épisode, un participant sera éliminé. Plus que quelques semaines à patienter.

Sachez par ailleurs que Mercotte s'est exprimée au sujet de l'épisode 1 du Meilleur Pâtissier 2020. Elle expliquait que, lors d'une épreuve du premier épisode de la saison, neuf des quatorze candidats de l'émission avaient choisi de réaliser des gâteaux à base de noix de coco. Or, Mercotte "déteste ça" ! Et, vous vous en doutez bien, elle ne s'est pas privée pour leur faire remarquer. "Ils ne suivent pas ou quoi ?" s'est-elle emportée dans une interview pour Le Parisien. Moralité : pour aller loin dans un concours, ménagez les jurés !