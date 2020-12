"Le Meilleur Pâtissier : Reine éliminée, le résumé"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Mardi 22 décembre, M6 a diffusé la première partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Margaux, Reine, Elodie et Bouchra ont dû cuisiner sous le thème du 7ème Art. Cyril Lignac et Mercotte ont choisi d'éliminer Reine à l'issue de cette première finale. Découvrez le résumé.

00:10 - Que gagnera la gagnante du Meilleur Pâtissier ? Mercredi 30 décembre prochain, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la seconde partie de la finale de la saison 9 du Meilleur Pâtissier. Margaux, Bouchra et Elodie sont les trois finalistes encore en lice et vont devoir s’affronter sur de nouvelles épreuves. À la fin de l’émission, l’une des candidates remportera le prix de Meilleure pâtissière de la saison 9 et repartira avec un trophée. Puis, la gagnante aura surtout la chance de sortir un livre de recettes. De quoi faire rêver les trois candidates qui ont toujours rêvé de partager leurs réalisations.

22/12/20 - 23:57 - La robe d'Elodie très critiquée dans Le Meilleur Pâtissier Ce soir, les téléspectateurs ont pu voir la première partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Margaux, Reine, Elodie et Bouchra ont dû cuisiner sous le thème du 7ème Art et portaient de très belles robes de soirée pour l’occasion. Pourtant, la robe d’Elodie avec des froufrous n’a pas fait l’unanimité et les internautes ont été nombreux à la critiquer. Pour eux, sa tenue était totalement inappropriée pour de telles épreuves. "La prochaine fois tu mettras carrément ta robe de mariée tiens ! N'importe quoi", a écrit un fan. "On dirait une folle Elodie avec sa robe", a dit un autre internaute. Néanmoins, la robe encombrante d’Elodie ne l’a pas empêchée de se qualifier pour la seconde partie de la finale. "c'est le sauna dans ma robe !" ben le prochain coup tu mettra carrément ta robe de mariée tiens ! N'importe quoi ???????? #lemeilleurpatissier #lmp — L'emmerdeuse ???? (@sabriinavic71) December 22, 2020

22/12/20 - 23:53 - Bouchra une adversaire de taille pour Margaux Mercredi 30 décembre, les téléspectateurs pourront découvrir la grande finale de la saison 9 du Meilleur Pâtissier. Margaux, Elodie et Bouchra devront s’affronter sur de nouvelles épreuves. Margaux, la benjamine de la saison est favorite dans l’émission et les internautes sont nombreux à la soutenir sur les réseaux sociaux. Pourtant, la pâtissière va devoir faire face à deux adversaires de taille. Bouchra a marqué des points avec l’épreuve de Mercotte sur cette première partie de finale. Elle s’est donc démarquée et Cyril Lignac la féliciter. De son côté, Margaux a fait un sans faute avec le gâteau de Mercotte, mais il manquait des éléments. La seconde partie de la finale s’annonce intense et les trois finalistes vont devoir redoubler d’effort.

22/12/20 - 23:40 - Une élimination "logique" pour les internautes Reine vient d’être éliminée dans la première partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Les internautes ne sont pas vraiment surpris par cette élimination puisque la candidate a raté la seconde épreuve. "Élimination logique, Reine a gagné "par défaut" la 1ère épreuve où il n'y avait pas vraiment de flop, puis a totalement raté la 2ème. Absolument cohérent", a écrit un internaute. "C'était sûr elle a trop foiré sur cette dernière épreuve technique. Mais quel beau parcours Reine", a dit un autre fan. #lemeilleurpatissier Élimination « logique » mais bravo Reine pour son beau parcours ???? je lui souhaite d’écrire son livre de recettes ???? et merci pour ces 11 belles semaines, notre mamie de #LMP ✨ — Nina (@noplpnina) December 22, 2020

22/12/20 - 23:32 - Elodie, Margaux et Bouchra continuent le Meilleur Pâtissier Reine vient tout juste d’être éliminée dans Le Meilleur Pâtissier. La première grand-mère à être en finale de l’émission ne pourra donc pas faire la seconde partie de la finale. Mercredi 30 novembre prochain, Elodie, Margaux et Bouchra s’affronteront sur les épreuves ultimes. Les trois finalistes vont devoir tout donner afin de remporter le prix ainsi qu’avoir la chance de sortir un livre de cuisine.

22/12/20 - 23:23 - Reine, éliminée de la finale du Meilleur Pâtissier Les deux épreuves de la finale du Meilleur pâtissier sont terminées et il est temps pour Cyril Lignac d’éliminer une candidate. Après quelques secondes de suspense, il annonce que c’est Reine qui quitte l’aventure. "Tes petits enfants vont être fiers de toi", dit le Chef. De son côté, Julia déclare Reine comme "Meilleure mamie de France".

22/12/20 - 23:19 - Bouchra ressort première de l'épreuve de Mercotte Cyril Lignac a goûté tous les gâteaux et place en dernière place le gâteau de Reine. "C’est dommage", dit-il. Puis, à la troisième place, il y a le gâteau d’Elodie. "Il me manque le clap" avoue t-il adore qu’il avait adoré le gâteau. Le Chef met à la première place Bouchra qui a bien respecté la recette de Mercotte.

22/12/20 - 23:17 - Cyril Lignac goûte les zootropes C’est le moment pour Cyril Lignac de goûter les Zootropes. Il goûte en premier à l’aveugle celui de Margaux et semble plutôt satisfait. Puis, il passe à celui de Reine et est quelque peu déçu. La recette n’a pas été respectée et il ressort donc mitigé. Puis, il goûte un part du gâteau d’Elodie et est très content/. Même s’il manque le clap, il adore la ganache. Enfin, Cyril Lignac découvre le gâteau de Bouchra et est sous le charme. Le zootrope fonctionne parfaitement et le gâteau est très bon. "Qu’est-ce que j’aime ça la ganache", dit-il en se resservant. "C’est très bon" conclut-il.

22/12/20 - 23:09 - L'épreuve de Mercotte est terminée L’épreuve de Mercotte est finie et Reine n’est pas contente d’elle. "C’était une épreuve horrible" avoue t-elle. De son côté, Bouchra est contente d’avoir tous les éléments sur son gâteau même si elle est fatiguée. Elodie quant à elle ne pense pas qu’elle aura le top et est inquiète d’être éliminée. "J’ai peur de sortir", dit-elle avant de fondre en larmes.

22/12/20 - 23:07 - Les finalistes ont bien du mal à finir l'épreuve Il ne reste que deux minutes et les quatre finalistes du Meilleur Pâtissier ont bien du mal à finir l’épreuve de Mercotte. Bouchra tente de récupérer sa chantilly pour le dressage. De son côté, Margaux ne sait pas où il faut mettre les choux sur le gâteau. Elodie quant à elle n’aura pas le temps de faire son clap et n’aura donc pas tous les éléments sur le gâteau.

22/12/20 - 23:02 - Reine fait une nouvelle erreur Reine fait une nouvelle erreur puisqu’elle a jeté la ganache qui devait servir pour remplir ses choux. Il ne lui en reste que très peu et elle n’en aura sûrement pas assez pour faire son montage. Reine panique de plus en plus sur l’épreuve de Mercotte.

22/12/20 - 23:00 - Elodie fait une erreur Elodie est en train de faire le montage du gâteau avec les photos de Mercotte et de Cyril Hanouna. Pourtant, elle se trompe de sens au moment de mettre du chocolat sur les photos.