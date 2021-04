"Léo Matteï : Jean-Luc Reichmann "bouleversé" par l'un des épisodes de la saison 8"

LEO MATTEI. L'animateur reprend le rôle du commandant Léo Matteï pour la saison 8 de la série TF1. Focalisée sur la thématique de l'emprise, cette salve d'épisodes a profondément touché Jean-Luc Reichmann.

[Mis à jour le 8 avril 2021 à 20h50] Léo Matteï est de retour sur TF1 pour sensibiliser une nouvelle fois aux violences faites aux enfants. Dans une interview à 20 minutes, Jean-Luc Reichmann s'est d'ailleurs souvenu du tournage "bouleversant" des épisodes 3 et 4, diffusés la semaine prochaine sur la première chaîne. Celle-ci a pour thématique la question du handicap, et de vrais enfants en situation de handicap ont joué dans ces épisodes, ce qui a entraîné des séquences qui n'étaient pas prévues dans le scénario : "Ça a été tellement beau qu'on n'a pas pu passer à côté de cette vérité-là, et on l'a laissée au montage, se souvient l'animateur dans une interview à 20 minutes. Ce sont des moments magiques et suspendus. C'était bouleversant, il y avait des techniciens qui pleuraient, ça ne m'était jamais arrivé sur un plateau."

La saison 8 de "Léo Matteï, brigade des mineurs" débute le 8 avril 2021 sur TF1. Le personnage incarné par Jean-Luc Reichmann continue à mener l'enquête pour aider des enfants et adolescents victimes d'emprises de toute forme. La libération de la parole, au cœur de l'actualité ces derniers mois, sera également une thématique centrale des six épisodes de la saison 8. Ils seront à découvrir chaque jeudi jusqu'au 22 avril 2021 sur la première chaîne, et en replay sur MyTF1.

La saison 8 de Léo Matteï est diffusée sur TF1 les jeudis 8, 15 et 22 avril sur TF1. Jean-Luc Reichmann retrouve le rôle du commandant de la brigade de mineur. Cette saison 8 de Léo Matteï se concentre sur l'emprise exercée sur les enfants et adolescents et l'épineuse question de la libération de la parole, dans trois contextes distincts : un entraîneur qui veut transformer des enfants en champions de natation, une famille d'accueil qui exerce une emprise sur des enfants handicapés, mais aussi l'embrigadement exercé par un gourou. La vie personnelle de Léo Matteï ne sera pas en reste, puisque la fille du protagoniste craque pour un jeune homme, qui exercera une emprise amoureuse sur elle, tandis qu'Olivia continue son combat contre la maladie.

Comme chaque saison de Léo Matteï, cette huitième salve d'épisodes voit plusieurs acteurs invités au casting. On retrouvera notamment Anthony Colette dans le rôle du petit-ami d'Eloïse, la fille du commandant joué par Jean-Luc Reichmann, mais aussi Frédéric Diefenthal en un entraîneur de natation, et Yves Rénier en gourou d'un mouvement de guérison ésotérique. Sandrine Quétier, Serge Hazanavicius et Marie Dal Zotto seront également au casting, tout comme Aurélie Vaneck, Lou Jean ou Clément Manuel. Véronique Jannot et Catherine Marchal sont également de retour dans leurs rôles respectifs, à savoir le docteur Fabre et le commissaire Ansker.

en savoir plus sur léo Matteï

Léo Matteï est une série policière diffusée sur TF1 depuis 2013. La série comporte pour l'heure huit saisons et 34 épisodes, qui durent chacun une soixantaine de minutes. On y suit un commandant de police en charge de l'unité d'intervention de la brigade de mineurs de Paris. Au casting, l'animateur Jean-Luc Reichmann incarne le protagoniste, accompagné des acteurs Alexandre Achdjian et Mathilde Lebrequier depuis la saison 5.

Synopsis - Le commandant de police Léo Matteï est en charge d'une unité d'intervention de la brigade de Mineurs de Paris. Le policier, qui souffre de la disparition de sa fille Eloïse, résout des affaires complexes pour sauver des enfants en danger avec l'aide de ses coéquipiers.

Jean-Luc Reichmann : Commandant Léo Matteï

Alexandre Achdjian : Lieutenant Jonathan Nassib

Mathilde Lebrequier : Commandant Olivia Lambert

Xavier Mathieu : Commissaire Alain Cabelle

Maïra Schmitt : Eloïse Matteï

Samira Lachhab : Lieutenant Clara Besson (saisons 1 à 4)

Florence Maury : Lieutenant Jeanne Delorme, experte-psychologue (saisons 1 à 4)

Stéphane Boucher : Commissaire Divisionnaire Michel (saisons 1 à 4)

Doudou Masta : Commandant Lemeur (saison 1 a 4)

Baya Rehaz : Julie Meryme (saison 4)

Linda Bouhenni : Lieutenant Fred (saison 5 à 6)

Où voir Léo Matteï en streaming ?

Léo Matteï est une série diffusée sur TF1. Pour voir la série en streaming, il suffit de se rendre sur le site de MyTF1 qui propose la diffusion en direct streaming et en replay streaming de la série. Sur la plateforme Salto, on retrouve également les saisons 6 et 7 de Léo Matteï.

Comment voir Léo Matteï en replay ?

Si vous avez raté l'un des épisodes de Léo Matteï diffusé sur TF1, pas de panique : il est disponible dès le lendemain en replay streaming sur le site MyTF1, accessible via smartphone, ordinateur ou tablette. Attention toutefois, les épisodes sont disponibles pour quelques jours seulement, il ne faut donc pas tarder pour rattraper son retard.

Léo Matteï, Brigade des mineurs - au Programme TV sur TF1 à partir de 21 heures.