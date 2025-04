Léo Matteï : déjà la saison 12 ! Une vieille connaissance et de nouvelle intrigues amoureuses au programme

"Léo Matteï", l'impitoyable flic de la brigade des mineurs de Marseille, revient sur TF1.

Ceux qui doutaient des capacités de Jean-Luc Reichmann à durer dans un costume de comédien en seront pour leurs frais. La série policière de TF1 Léo Matteï en arrive déjà à sa 12e saison. Succès incontesté de la première chaine ces dernières années, sans doute en partie lié à la sympathie du public envers l'animateur des 12 coups de midi, la saga mettant en scène la brigade des mineurs de Marseille fait son grand retour, ce jeudi 24 avril, sur la Une.

Jean-Luc Reichmann reprendra le rôle du commandant Léo Matteï, oeil sévère et mâchoire serrée quand il s'agit de traquer ceux qui s'en prennent aux enfants, pour mener des enquêtes toujours plus bouleversantes. Il sera encore épaulé par une équipe soudée : Lola Dubini dans le rôle du lieutenant Inès Salma, Stomy Bugsy dans celui plus inattendu du commissaire Daguerre et Romane Portail, qui joue le lieutenant Marion Da Costa.

Plusieurs invités exceptionnels sont aussi annoncés au casting de Léo Matteï cette année, dont le chanteur Bénabar, l'acteur (et fils de Gérard) Arthur Jugnot et la comédienne (et compagne de Nagui) Mélanie Page. Mais la grande nouveauté réside dans l'apparition cette saison de la chanteuse Natasha St-Pier, gagnante de Danse avec les stars en 2024, qui incarnera un personnage récurrent. Un retour d'une vielle connaissance après une saison de DALS mouvementée, pimentée par des clashs et même des accusations de violences et d'intimidations.

Une relation entre Jean-Luc Reichmann et Natasha St-Pier

"Bienvenue dans Léo Mattéï. Merci Natasha. Cette saison va être magnifique", s'est réjoui Jean-Luc Reichmann lors du tournage en octobre dernier sur les réseaux sociaux, où il n'est jamais avare de photos enjouées. Il faut dire qu'avec la chanteuse québécoise, les lien seront très forts dans cette 12e saison.

Dans les deux premiers épisodes "Secrets de vacances" (en deux parties), un enfant de 10 ans est retrouvé empoisonné alors que Léo Matteï profite de quelques jours de repos avec sa famille. L'enquête s'annonce complexe au sein de l'hôtel confiné pour démasquer le coupable parmi les vacanciers. Mais le plus grand bouleversement pour le commandant solitaire sera sa rencontre avec Anaïs, une artiste énigmatique incarnée donc par Natasha St-Pier, pour laquelle il aura un véritable coup de foudre.

Bousculé par ce tourbillon amoureux, Léo Matteï devra jongler entre sa vie personnelle déjà pas simplissime et son combat acharné pour protéger les mineurs les plus vulnérables. Réalisée par Nathalie Lecoultre, cette saison 12 de Léo Matteï compte six épisodes, avec de nouvelles intrigues annoncées comme les plus "intenses et personnelles jamais portées à l'écran" par la série. Rendez-vous le 24 avril à 21h10 sur TF1.