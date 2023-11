Une candidate de la Star Academy a vécu un drame dans son enfance, elle se dévoile lors des évaluations

Les premières évaluations de la Star Academy 2023 sont diffusées dans la quotidienne de ce mercredi 8 novembre. Helena s'est confiée aux professeurs sur ce drame qui a marqué sa vie.

Après leur arrivée en fanfare au château de Dammarie-les-Lys, les candidats de la Star Academy se soumettent à leur première évaluation de la saison. Les téléspectateurs découvrent leurs prestations dans la quotidienne ce mercredi 8 novembre 2023, avant d'apprendre le nom des nommés de la semaine.

Le thème de ses premières évaluations nous permettra d'en apprendre davantage sur les 13 élèves de cette promotion. Les candidats vont devoir interpréter une chanson qui leur évoque leur "histoire personnelle".

Un vaste programme puisque, comme on a pu le découvrir lors du premier prime samedi 4 novembre, plusieurs académiciens ont eu des parcours de vie parfois compliqué, entre Julie qui a surmonté son bégaiement par la musique ou Lénie, qui vient de perdre son beau-père.

Helena a vécu un drame quand elle avait 5 ans

Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de TF1, on a pu découvrir un premier extrait de la prestation d'Héléna, candidate réservée mais qui a fait une jolie impression lors du premier prime samedi. Âgée de 21 ans, la jeune femme avait déjà confié dans son portrait avoir souffert de harcèlement scolaire. Mais ce n'est pas le seul drame qui a marqué la jeune femme.

Comme on peut le découvrir au cours de ces premières évaluations, Héléna a perdu son frère aîné, de 20 ans alors qu'elle avait 5 ans. Elle ne dévoilera pas les circonstances de son décès, mais lui dédie la chanson "Si t'étais là" de Louane.

"C'est un texte qui me touche énormément, tous les mots me touchent", confie la candidate, une petite émotion dans la voix. "Par rapport à l'aventure Star Ac', je me demande ce qu'il dirait s'il était là, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il me voit..." TF1 a révélé les premières secondes de sa prestation, qui devrait faire sensation auprès des téléspectateurs de la quotidienne.