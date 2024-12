C'est fini pour elles ! Quatre chaînes emblématiques de la télévision vont disparaître de la TNT en 2025

Ces quatre chaînes très connues ont décidé de jeter l'éponge et vont disparaître de la TNT l'année prochaine.

On le savait déjà depuis l'été : la chaîne C8 devrait disparaître de la TNT l'année prochaine, à la suite de la décision de l'Arcom de la priver de fréquence à partir du mois de février 2025. Alors que C8 et le groupe Canal++ dont elle fait partie ont multiplié les recours ces dernières semaines, l'autorité de régulation a confirmé récemment sa décision. Le dernier recours déposé par C8 (mais aussi NRJ12 elle aussi en sursis) devant le Conseil d'Etat a été jugé "irrecevable" fin novembre, scellant quasiment le sort de la chaîne de Cyril Hanouna.

De quoi mettre Vivendi et Vincent Bolloré, les propriétaires du groupe audiovisuel, dans une colère noire. Ces derniers ont décidé de riposter de manière fracassante. Canal+ a en effet annoncé cette semaine le retrait total de ses quatre chaînes payantes de la TNT dès juin 2025. Un véritable coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français. C8, première chaîne de la TNT en termes d'audiences, ne sera donc pas la seule à disparaître des écrans dans quelques mois.

C8 ne sera pas la seule chaîne à disparaître de la TNT en 2025. © ROMAIN DOUCELIN/SIPA (publiée le 06/12/2024)

"Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l'Arcom et d'un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France, Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT", a indiqué le groupe dans un communiqué publié jeudi. Concernant la fiscalité, le communiqué pointe une "augmentation de sa taxe versée au CNC", le Centre national du cinéma et de l'image animée, et des "menaces sur son taux de TVA pourtant directement lié à son statut de premier financeur du cinéma français".

Concrètement, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète ne seront plus accessibles par la TNT à partir de juin 2025. Ces chaînes emblématiques, qui concentrent le meilleur des contenus premiums de Canal+ (films, séries, sport...), ne seront donc plus proposées aux foyers équipés d'un simple décodeur TNT. CNews et CStar, les deux autres chaînes du groupe sur la TNT, ne sont pas concernées.

Les quelque 700 000 personnes impactées se verront proposer "les équipements nécessaires afin qu'ils puissent continuer à profiter de l'ensemble des programmes de leurs chaînes sur d'autres modes de diffusion". Pour y avoir accès, il faudra en réalité souscrire un abonnement satellite ou ADSL auprès de Canal+. Un manque à gagner en perspective, mais surtout une astucieuse bascule pour le groupe, qui compte bien doper son parc d'abonnés et préparer son entrée en bourse, comme l'a expliqué le site Le Jours.

Cette riposte en forme de coup de poker est tout de même un signal fort envoyé par Canal+ dans son bras de fer face à l'Arcom et aux pouvoirs publics. Reste à savoir si ce coup de force suffira à infléchir la position du gendarme de l'audiovisuel, qui doit encore réattribuer dans les prochains jours les 15 fréquences TNT pour l'année prochaine, dont C8 a été exclu.