MARBLE MANIA TF1. La première chaîne lance son concours de billes, Marble Mania. Des célébrités s'affrontent en courses de billes pour lever des fonds à destination d'associations. Explication des règles.

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 20h45] Après l'Allemagne et les Pays-Bas, la course de billes débarque à la télévision française. TF1 lance Marble Mania, l'incroyable course de billes, vendredi 25 juin 2021. L'émission est présentée par Camille Combal et Yoann Riou. Deux équipes composées de trois célébrités (Iris Mittenaere, Ahmed Sylla, Florent Peyre d'un côté, Denitsa Ikonomova, Christophe Licata et Chris Marques de l'autre) vont devoir s'affronter sur différentes épreuves afin de remporter jusqu'à 45 000 euros en faveur d'associations.

Plusieurs épreuves rythment la compétition : d'abord les membres de chaque équipes s'affrontent à un jeu d'adresse pour gagner le plus de billes possibles (3 000, 2 000 ou 1 000), dont le nombre permet de multiplier ses chances de gagner à la fin du jeu. Le premier est qualifié et le dernier est éliminé. Le troisième finaliste est désigné entre les deux stars qui seront arrivées en seconde position dans chaque équipe au cours de ces jeux d'adresse. Les trois personnalités restantes vont s'affronter sur un jeu de chance : chaque finaliste doit envoyer ses billes sur un immense plateau composé de plusieurs obstacles. La bille qui arrive en premier permet à son possesseur de remporter une somme d'argent conséquente. Au total, lors de cette ultime épreuve de chance, ce sont 6 000 billes qui sont lancées en même temps.

Marble Mania - au programme TV le vendredi sur TF1