M6 fête les 20 ans de la Nouvelle Star dans une émission anniversaire spéciale diffusée les 15 et 22 février 2023. Peut-on espérer un retour du télé-crochet culte prochainement ?

La Nouvelle Star a pu faire chanter des millions de téléspectateurs, de 2003 à 2017, mais aussi révéler de grands noms de la scène musicale française. Julien Doré, Amel Bent, Christophe Willem, Camélia Jordana, Benjamin Siksou ou encore Jonathan Cerrada et Yseult, ils ont tous fredonner dans l'émission. M6 a décidé de célébrer les 20 ans du télé-crochet en grandes pompes au cours de deux soirées spéciales, les 15 et 22 février. Il ne s'agit pas d'un retour du programme, comme certains fans pourraient l'espérer, mais l'occasion de prendre des nouvelles de ses révélations, tant du côté des anciens candidats que du jury, comme André Manoukian, Marianne James, Manu Katché et Dove Attia.

Mais cet anniversaire de La Nouvelle Star présage-t-il un retour prochain de l'émission sous la forme du concours de chant qu'on connaît déjà ? Absolument pas, nous apprend Le Parisien. "Ce n'est pas à l'ordre du jour", assurent les producteurs au micro du quotidien national. "Nous y viendrons peut-être, ajoute Bruno Fallot, le producteur du programme, mais savourons déjà ces deux soirées !" De son côté, André Manoukian garde espoir au micro de RTL : "On ne va pas faire de langue de bois. J'ai l'impression que si jamais l'anniversaire fait un bon score, ça pourrait être dans l'air [...] Il y a une attente du public, mais est-ce qu'ils ne vont pas être déçus ? Je ne sais pas." Affaire à suivre donc.