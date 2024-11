NRJ Music Awards : Slimane sur scène en larmes, tous les gagnants du palmarès 2024

La cérémonie a notamment été marquée par le discours de Slimane après avoir été nommé artiste masculin francophone de l'année. Il est également visé par une plainte pour harcèlement sexuel.

Liste des invités La 26e saison des NRJ Music Awards s’est déroulée vendredi soir au Palais des festivals de Cannes. La soirée animée par Nikos Aliagas et retransmise sur TF1 a vu passer du beau monde : Indochine, David Guetta, Amir, Vitaa… et Slimane, entre autres. La venue du chanteur à la cérémonie était incertaine jusqu’à hier en début d’après-midi. En effet, comme l’a révélé Le Parisien, il est visé par une plainte pour harcèlement sexuel, déposée par un de ses anciens techniciens. Le chanteur l’aurait contraint à une étreinte avant de l’emmener de force dans sa loge où il lui aurait demandé un rapport sexuel. Celui-ci a été refusé par la victime qui assure avoir reçu des messages et vidéos à caractère sexuel, voire pornographiques, pendant plusieurs heures après cette altercation. Des faits niés par Slimane. Cela n’a pas empêché le chanteur d’être présent, de monter sur scène, de remporter un prix et de faire un discours. Comme l’organisateur de l’événement l’a confié au Parisien : "Nous pensons que la présomption d’innocence est très importante et nous ne sommes pas des juges d’instruction. Donc pour nous, rien n’a changé". Slimane est arrivé au Palais des festivals peu après la publication de ces lignes. Très peu d’applaudissements en coulisses La prestation ainsi que le discours de Slimane ont plutôt bien été accueillis par le public. En revanche, en coulisses, l’accueil était plus mitigé. Selon Le Parisien, au moment de la remise de son prix, le silence était lourd, seules deux personnes ont applaudi. Plusieurs artistes, dont les noms ne sont pas cités par nos confrères, ont considéré que la présence de Slimane était dérangeante au vu des accusations, mais que cette cérémonie étant une fête, il fallait faire avec. Le discours de Nicola Sirkis n’est pas non plus passé inaperçu. Le chanteur d’Indochine, qui a été sacré groupe francophone de l’année, a dédié ce trophée à "tous ceux qui subissent le harcèlement moral, scolaire ou sexuel". Une phrase qui résonne particulièrement en cette soirée. Slimane, qui a reçu le prix d’artiste masculin francophone de l’année, était en larmes sur scène. Il a débuté ses remerciements par un : "Il a un goût particulier celui-là", en larmes, avant de dire à sa fille qu’il espérait qu’elle serait fière de lui quand elle serait grande et de remercier ses parents. Il a conclu par : "À mon public, d’un humain à plein d’autres êtres humains, merci du fond du cœur."

10:50 - Le palmarés 2024 DJ de l’année : David Guetta

Hit international de l’année : Beautiful Things - Benson Boone

Groupe francophone : Indochine

Social hit de l’année : Petit Génie - Jungeli ft. Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa

Artiste féminine internationale : Taylor Swift

Révélation internationale : Benson Boone

Artiste féminine francophone : Vitaa

Artiste masculin international : The Weeknd

Artiste masculin francophone : Slimane

Révélation francophone de l’année : Pierre Garnier

Chanson de l’année : *Ce qu’on était* - Pierre Garnier

Duo francophone : Dadju & Tayc - "I love you"

Duo international : Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

Groupe international : Coldplay

Meilleur concert : Bigflo et Oli 10:40 - Slimane remporte le prix de l'artiste masculin francophone Malgré la plainte pour harcèlement sexuel contre Slimane, le chanteur a été nommé, pour la deuxième année consécutive, artiste masculin francophone de l'année. Très ému lors de son discours, il a bien notifié le caractère particulier de cette cérémonie : "Il a un gout particulier celui-là." Comme pour faire une piqûre de rappel, le chanteur d'Indochine, Nicola Sirkis, a rendu hommage dans son discours à "tous ceux qui subissent le harcèlement moral, scolaire ou sexuel".

Les NRJ Music Awards dans la veine des précédentes éditions

Les NRJ Music Awards, diffusés en plein début de week-end prolongé, avec ce vendredi férié, ont réuni 3,57 millions de téléspectateurs pour la première partie du prime, derrière France 2 qui en a réuni 5,37 millions. L'animateur Nikos Aliagas, figure emblématique de la cérémonie, était de retour à la présentation, lui qui anime le show de NRJ et TF1 depuis 2009, à l'exception d'une absence en 2022 due à une blessure au pied (il avait été remplacé par Camille Combal).

L'année dernière, le palmarès des NRJ Music Awards avait couronné Vitaa, artiste féminine francophone, Slimane dans le classement masculin, mais aussi Dua Lipa ou encore Louane.

Le palmarès des NRJ Music Awards 2024

Parmi les nommés, des artistes établis tels que Slimane, Gims et Aya Nakamura se mêlent à des talents émergents comme Héléna et Pierre Garnier, révélés par la Star Academy. Dans la catégorie internationale, des stars comme Dua Lipa, Beyoncé et Eminem ont tenté de décrocher un trophée.

Révélation francophone :

Carbonne

Héléna

Jeck

Jungeli

Pierre Garnier gagnant

Révélation internationale :

Benson Boone gagnant

Chappell Roan

Dasha

Myles Smith,

Teddy Swims

Artiste féminine francophone :

Aya Nakamura

Louane

Santa

Vitaa gagnante

Zaho de Sagazan

Artiste féminine internationale :

Beyoncé

Billie Eilish

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift gagnante

Artiste masculin francophone :

Amir

David Guetta

Gims

Joseph Kamel

Slimane gagnant

Artiste masculin international :

Eminem

Lil Nas X

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd gagnant

Hit international :

Beautiful Things - Benson Boone gagnant

Training Season - Dua Lipa

Eyes Closed - Imagine Dragons

Espresso - Sabrina Carpenter

Lose Control - Teddy Swims

Duo Francophone :

Dadju & Tayc - I love you gagnant

Gims & Dystinct - Spider

Joseph Kamel & Julien Doré - Beau

Keblack & Franglish - Boucan

Kyo & Nuit Incolore - Je cours

Duo International :

David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

Kygo & Ava Max - Whatever

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile gagnant

Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult - Alibi

Taylor Swift & Post Malone - Fortnight

Groupe francophone :

Calema

Indochine gagnant

Justice

Kyo

Shaka Ponk

Groupe international :

Coldplay gagnant

Imagine Dragons

Linkin Park

Måneskin

OneRepublic

Meilleur DJ :

Calvin Harris

David Guetta gagnant

Justice

Ofenbach

Sound Of Legend

Social Hit :

Paint The Town Red - Doja Cat

Gata Only - FloyyMenor & Cris MJ

Si No Estás- Íñigo Quinter

Petit Génie - Jungeli ft. Imen Es gagnant

Alonzo

Abou Debeing & Lossa

libi - Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult

Meilleur concert :

Bigflo et Oli gagnants

Coldplay

Justice

ustin Timberlake

Taylor Swift

Les NRJ Music Awards avaient liste d'artistes invités assez impressionnante. À Cannes, la radio et TF1 ont réussi à réunir notamment David Guetta, Indochine, Gims ou encore Clara Luciani, Slimane. Voici la liste des invités :

Benson Boone

Damiano David (Måneskin)

Pierre Garnier

Gims

David Guetta

Indochine

Louane

Clara Luciani

Santa

Sevdaliza et Yseult

Slimane

Teddy Swims

Les catégories des NRJ Music Awards

Pour cette 26e édition des NRJ Music Awards, les artistes étaient en compétition dans une quinzaine de catégories. L'an passé, quatre nouvelles catégories avaient fait leur apparition, comme celle du live, après deux ans de pandémie de Covid-19. Les catégories étaient les suivantes : Révélations francophone et internationale ; artiste féminine francophone et internationale ; artiste masculin francophone et international ; chanson internationale ; collaborations francophone et internationale ; groupe/duo francophone et international ; clip francophone et international ; DJ ; Social Hit ; Reprise / adaptation et tournée francophone.