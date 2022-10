"Star Academy 2022 : quels candidats en danger ? Résumé"

STAR ACADEMY. Quatre candidats de la Star Academy 2022 risquent l'élimination samedi. Suite aux évaluations, les nommés de la semaine sont Cenzo, Ahcène, Julien et Stanislas.

En direct

18:45 - Comment voter pour sauver les candidats de la Star Academy ? Le public a son mot à dire sur les éliminations de la Star Academy. En effet, les téléspectateurs peuvent voter par SMS au 71 500 pour sauver l'un des candidats. Pour permettre à Ahcène de continuer l'aventure, il faut envoyer le 1, le 2 pour Cenzo, le 3 pour Julien et le 4 pour Stanislas.

18:36 - Qui sont les quatre nommés de la semaine ? En direct, Michaël Goldman a annoncé les quatre nommés de la semaine à la fin de la Quotidienne. Cenzo, Julien, Ahcène et Stan risquent l'élimination à l'issue du prime la semaine prochaine. Pour rappel, deux d'entre eux quitteront l'aventure. L'un sera sauvé par le public, l'autre par le reste de sa promotion.

18:35 - Julien réconforte Anisha Julien réconforte Anisha en dehors du château. La jeune femme lui explique que sa conversation avec Léa était stérile. La jeune femme regrette que son comportement puisse passer pour de la fausse modestie quand elle manque sincèrement de confiance en elle, mais Julien lui conseille de ne pas changer. "Si tu as besoin de parler, je suis là, je te comprends et je suis là pour t'aider", lui a dit le jeune homme à l'issue de leur conversation.

18:32 - Léa ne comprend pas Anisha Léa et Anisha s'expliquent après leur clash : "peut-être que sur le moment tu as eu un coup de blues, je sais pas, mais moi je l'ai mal pris." Anisha s'est excusée pour son comportement, avant d'expliquer que "98% de ce que j'ai ici, c'est du manque de confiance en moi et du dénigrement". Léa lui explique alors que cela peut s'apparenter à de la fausse modestie, mais ne semble pas comprendre ce qu'Anisha essaie de lui expliquer sur son comportement. "Je pense que cette communication n'a pas été constructive, estime Léa devant les caméras de TF1, parce que je la comprend pas, elle me comprend pas, ça va mettre plus de temps que prévu."

18:24 - Enola console Anisha Anisha s'est isolée dans la salle de théâtre. Louis et Enola l'ont rejoint pour la consoler. La seconde a essayé de lui expliquer, avec bienveillance et douceur, que Léa a cru qu'elle faisait preuve de fausse modestie. "Je ne peux pas savoir ce que je sais faire ou pas", pleure Anisha, "je le découvre, je ne sais pas encore ce que je vaux." Enola lui conseille alors de trouver "l'équilibre" entre la confiance en elle et le doute.

18:13 - Clash autour de la prestation d'Anisha Anisha s'inquiète avant son évaluation, se plaignant de ne pas connaître suffisamment bien sa chanson et d'être "nulle" et pleure de stress. "Je craque, je ne me sens pas à la hauteur à ce moment-là", explique-t-elle ensuite devant les caméras de TF1. Elle arrive toutefois à se ressaisir avant d'arriver dans la salle et impressionne une nouvelle fois les profs. "Elle est incroyable", a lâché Matthieu Gonet une fois qu'elle est sortie. Mais une fois rentrée au château, les autres élèves l'ignorent. "Je suis un peu perdue", confie ensuite la jeune femme. Cenzo, Stan et Chris se plaignent de son comportement, syndrome de "la bonne élève". "C'est un peu frustrant", note de son côté Cenzo, qui estime que l'énergie qu'il dépense pour elle devrait être utilisé pour d'autres personnes". Léa estime de son côté que "c'est un manque de respect, il faut penser aux autres". De son côté, Enola essaie de la défendre.

18:04 - Julien explose après son évaluation Julien n'a pas convaincu lors de son évaluation ce mercredi. Le jeune homme n'a pas manqué de grimacer après avoir chanté "Caruso". Alors qu'il débutait bien son interprétation de "Evidemment", Julien s'est perdu dans sa chanson et s'est montré clairement déçu par sa performance chantée et dansée. "Gâchis", estime Matthieu Gonet après cette évaluation, qui reconnaît toutefois qu'il a une belle voix. Pierre de Brauer a "hâte qu'il ait le déclic, qu'il assume et qu'il arrête de se juger". En sortant, Julien n'a pas manqué d'hurler ": "c'est horrible, pourquoi ?" Enola est sortie le réconforter : "il faut travailler un tout petit peu plus pour palier au stress, il faut que tu sois encore plus appliqué. Tu as progressé mais il faut encore y aller."