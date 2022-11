"Star Academy : qui sont les candidats nommés en danger ?"

STAR ACADEMY. Ils sont quatre candidats à risquer l'élimination cette semaine, comment se sont passées les évaluations et comment les académiciens se préparent pour le prime ? Le récap de la quotidienne du jeudi 10 novembre 2022.

Gagnant L'essentiel TF1 diffuse une nouvelle quotidienne de la Star Academy ce jeudi 10 novembre 2022 . C'est l'heure des premières répétitions pour les candidats nommés mais aussi pour les académiciens en sûreté avant le prime de ce samedi soir.

. C'est l'heure des premières répétitions pour les candidats nommés mais aussi pour les académiciens en sûreté avant le prime de ce samedi soir. Qui sont les élèves de la Star Academy qui risquent l'élimination ? Cette semaine, les évaluations se sont bien passées pour Chris, Louis, Léa et Enola malgré le thème d'improvisation de la semaine. De son côté, Julien a totalement perdu ses moyens, préférant s'arrêter en pleine performance. Tiana a oublié les paroles de sa chanson. Anisha et Stanislas ont connu quelques faussetés... De fait, ce sont ces quatre candidats qui ont été nommés cette semaine !

La Star Academy se distingue des autres programmes de télévision actuels par son format, mêlant les primes hebdomadaires et la télé-réalité d'enfermement quotidienne. Le prime, à l'issue duquel un candidat est éliminé, est diffusé les samedis soir sur TF1, du 15 octobre au 26 novembre 2022, à partir de 21h10. La "quotidienne", qui permet de suivre les dernières 24 heures des candidats (entre leurs cours, les répétitions et leur vie quotidienne et sentimentale), est diffusée du lundi au vendredi à 17h30 sur la première chaîne. En exclusivité pour les abonnés de MyTF1 Max (plateforme de streaming et de replay payante de la Une), il est possible de suivre le flux live en direct du château, de 8h à 00h du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à minuit.

Les professeurs font partie de l'identité du château de la Star Academy. Ils sont cinq à donner des cours et des conseils aux candidats : Joël Bouraïma (prof de sport), Laure Balon (prof d'expression scénique), Yanis Marshall (prof de danse), Adeline Toniutti (prof de chant) et Pierre de Brauer (prof de théâtre). Michaël Goldman, créateur du label My Major Compagny et fils de Jean-Jacques Goldman, a hérité du rôle de directeur du château. Lucie Bernardoni de la Star Ac' 4 et Marlène Schaff sont les répétitrices.

Que ça soit les primes ou les quotidiennes, la Star Academy est visible en replay. Comme pour ses autres programmes, TF1 met en ligne chaque nouvel épisode en replay sur sa plateforme de replay streaming gratuit MyTF1. Il suffit d'avoir un compte, sans avoir à payer, pour avoir accès à l'ensemble des replays mais aussi des extraits. Rappelons également que moyennant 2,99€ par mois, il est possible de suivre le live de la Star Academy 2022 sur MyTF1 Max, de 8h à minuit du lundi au vendredi et le dimanche de midi à minuit.

La Star Academy a également invité de grandes stars françaises et internationales au cours de ses différents épisodes. La saison 2022 ne fait pas exception puisque Robbie Williams a été choisi pour être le parrain de cette édition. D'autres stars internationales, inconnues pour le moment, fouleront aussi le plateau de la Star Ac'. Parmi les chanteurs français annoncés, citons les noms de Juliette Armanet, Kendji Girac, Michel Polnareff, Adé, Mika, Gims, Matt Pokora, Julien Clerc, Amir ou Pomme.

Nikos Aliagas fait partie de l'ADN de la Star Academy, ayant présenté chacune des saisons depuis le lancement de l'émission sur TF1. C'est donc logique qu'il rempile dans le rôle d'animateur du télé-crochet version 2022. Il présente les primes du samedi soir en direct. La seconde partie de soirée est assurée par Karima Charni, candidate de la Star Academy 4, devenue animatrice radio. Elle est chargée de récolter les réactions des candidats dans le bus qui les ramène au château de Dammarie-les-Lys après chaque prime.

On ne connaît évidemment pas encore l'identité du gagnant de la Star Academy 2022, qui succèdera à Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé ou encore Grégory Lemarchal. La finale sera diffusée le 26 novembre prochain sur la première chaîne. L'un des candidats sortira victorieux de l'émission et remportera 100 000 euros, mais aussi la possibilité d'enregistrer un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France.