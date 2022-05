"Eurovision : favoris, bookmakers... Qui peut gagner en 2022 ?"

EUROVISION 2022. Le concours de chant international se déroule en direct de Turin ce samedi 14 mai 2022. Candidats, favoris, bookmakers, on vous récapitule tout ce qu'il faut savoir.

08:08 - Quels pays dans le top 3 de l’Eurovision selon les bookmakers ? Les bookmakers continuent encore de prédire quel pays remportera l’Eurovision 2022. La veille du concours, l’Ukraine était toujours vue comme favorite pour gagner l’édition qui se tient à Turin, tandis que l’Italie et le Royaume-Uni complétaient le podium. Ce classement sera-t-il vérifié ? Réponse dans quelques heures. 07:43 - Comment écouter les chansons de l'Eurovision 2022 ? Au total, ce sont 25 chansons que les téléspectateurs de l'Eurovision pourront découvrir sur la scène de Turin ce soir. Si vous n'avez pas regardé les demi-finales, il est probable que vous ne les connaissiez pas encore. Vous souhaitez les découvrir ? Le compte Youtube officiel de l'événement propose une playlist pour découvrir l'intégralité des titres candidats au titre. Vous pouvez écouter l'ensemble des titres en compétition à l'Eurovision 2022 en cliquant sur ce lien. 07:29 - Qui sont les pays en finale de l'Eurovision 2022 ? Au total, vingt cinq pays se retrouvent en finale de l'Eurovision 2022 ce samedi soir. D'abord les pays du Big 5, automatiquement qualifiés : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Ensuite, les vingt pays qualifiés à l'issue des demi-finales : l'Australie, l'Azerbaïdjan, la Belgique, la République Tchèque, l'Estonie, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, l'Ukraine, la Moldavie et les Pays-Bas. 07:05 - L’Ukraine favorite des bookmakers Avant l’Eurovision, les bookmakers s’adonnent à des paris afin de deviner quel pays sortirait gagnant. En raison du contexte politique actuel, les parieurs imaginent aisément l’Ukraine remporter le concours de chant international en obtenant notamment de nombreux points de la part des autres pays. Cette année, l’Ukraine est représentée par le groupe de rappeurs Kalush Orchestra. 06:44 - Ecoutez “Fullen”, la chanson de la France pour l’Eurovision Alvan & Ahez vont défendre la France à l’Eurovision grâce au titre “Fullen”. En breton, ce mot signifie à la fois “étincelle” et “jolie fille”, ce dernier mot pouvant avoir la connotation de “fille légère”. “On voulait prendre cette expression à contre-pied et porter un discours émancipateur pour les femmes. On chante l'histoire d'une jeune fille qui va danser à la nuit tombée autour d'un feu de joie, elle emmène tout le monde avec elle en repoussant les regards médisants", précise Marine Lavigne, l’une des trois jeunes femmes du groupe, dans une interview à l’AFP. Ecoutez ci-dessous le titre qu’Alvan & Ahez chantera ce soir sur la scène de l’Eurovision. 06:32 - Qui sont les candidats français à l’Eurovision ? Le 5 mars dernier, l’émission “Eurovision France : c’est vous qui décidez” a désigné le candidat français de l’Eurovision. Le groupe breton Alvan & Ahez a été choisi comme porte-drapeau tricolore à cette occasion. Ce groupe est composé d’Alvan, Marine, Stereen D. et Stereen. Ils se sont rencontrés en 2021 et ont formé rapidement leur groupe, interprétant leurs textes au cours de fêtes bretonnes. 06:14 - Où et quand suivre l’Eurovision ? L’Eurovision se déroule à Turin ce samedi 14 mai 2022. L’événement est retransmis en direct sur France 2 à partir de 21h00. Il suffit donc de se rendre sur la seconde chaîne, ou en streaming sur le site france.tv, pour suivre la soirée en direct. 06:00 - L’Eurovision a lieu ce soir C’est le grand jour : l’Eurovision est de retour pour son édition 2022. La finale du concours de chant international est diffusée en direct de Turin ce samedi 14 mai 2022. Les fans les plus fidèles de l’événement ont déjà pu découvrir les candidats et leurs différentes prestations lors des demi-finales diffusées quelques jours plus tôt.

L'Eurovision 2022 rythme le début du mois de mai. La finale se déroule à Turin, ce samedi 14 mai 2022. En France, l'événement est à suivre sur France 2 à partir de 21 heures. Auparavant, deux demi-finales ont permis de sélectionner vingt pays candidats pour la finale. Elles ont eu lieu le mardi 10 mai 2022 et le jeudi 12 mai 2022, quelques jours avant de connaître le gagnant de cette 66e édition.

La France est représentée par le groupe breton Alvan et Ahez à l'Eurovision 2022. On compte quatre membres à cette formation : le trio féminin Ahez Marine Lavigne, Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou et le musicien Alexis Morvan-Rosius, dit Alvan. Ils ont été sélectionnés le 5 mars dernier, lors de l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez". Le groupe tricolore interprète sur la scène de Turin la chanson "Fulenn", qui signifie, en breton, à la fois "étincelle" et "jolie fille". Cela fait depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam que la France n'a pas remporté l'Eurovision.

On ne connaît pas encore le classement de l'Eurovision 2022. L'an dernier, le groupe italien Maneskin avait été gagnant du concours de chant avec 524 points, sauvé principalement par les votes du public. Il devançait la France et Barbara Pravi (2e avec 499 points) et la Suisse (3e, 432 points) sur le podium. Le haut du classement était complété par l'Islande (378 points), l'Ukraine (364 points) et la Finlande (301 points). Ci-dessous, retrouvez en détails le dernier classement de l'Eurovision.