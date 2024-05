Eurovision 2024 : des candidats éliminés avant la finale !

L'Eurovision a lieu ce samedi soir, mais des candidats ont déjà été écartés. Le concours 2024 a lieu dans un contexte de tensions liées à la participation d'Israël...

16:12 - Une élimination jugée suspecte Cette communication n'aura pas suffi à éteindre l'incendie. Plusieurs artistes ont continué à manifester ou à appeler à l'arrêt des violences, comme le Belge Mustii, arborant des messages de paix sur les bras lors de la demi-finale jeudi ou un keffieh, foulard symbolique de la Palestine, un peu plus tôt . Il a finalement été éliminé. Une élimination immédiatement jugée du suspect. En Belgique, la demi-finale a en parallèle été interrompue à la télévision par un syndicat, avec un message condamnant "les violations des droits de l'homme perpétrés par l'Etat d'Israël" dans la bande de Gaza. L'absence de la Belgique, qui a toujours fait partie des finales ces dernières années sera à ce titre très remarqué.

15:59 - Les pays qualifiés Les pays qualifiés pour l'Eurovision sont au nombre de 26. Il s'agit de la Serbie, du Portugal, de la Slovénie, de l'Ukraine, de la Lituanie, de la Finlande, de Chypre, de la Croatie, de l 'Irlande et du Luxembourg, de la Lettonie, de l'Autriche, de la Norvège, d'Israël, de la Grèce, de l'Estonie, de la Suisse, de la Géorgie et de l'Arménie. Les Pays-Bas étaient aussi qualifiés avant d’être exclus. Six pays sont qualifiés d'office en finale : la Suède, détentrice du titre, et les "Big five", Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni, soit les plus gros contributeurs à l'organisation du concours. L'ordre de passage est disponible ci-dessous.

15:43 - Israël "peut participer" à l'Eurovision "Le radiodiffuseur public israélien est membre de l'UER et peut donc participer au concours de l'Eurovision", indique également le communiqué, rappelant au passage que l'événement est avant tout dépendant des droits de retransmission de la soirée, versé par une cinquantaine de pays qui assure l'essentiel de ses revenus.

15:32 - Des menaces de mort contre la candidate israélienne Le 9 avril, les organisateurs de l'Eurovision ont dû publier un long communiqué pour dénoncer les "campagnes ciblées sur les réseaux sociaux" à la rencontre de certains participants. Si elle n'était pas citée, la chanteuse israélienne, victime de menaces de mort sur Instagram, était clairement dans les esprits. L'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l'Eurovision, a dit comprendre "les vives émotions (…) et l'intense débat suscité par la participation israélienne" et a assuré soutenir "fermement [...] la liberté d'expression et le droit d'exprimer des opinions dans une société démocratique", mais s'érige contre "toute forme d'abus en ligne, de discours haineux ou de harcèlement visant nos artistes ou toute personne associée au concours".

15:18 - L'Eurovision de la controverse Cette année, le concours est le théâtre de prises de positions politiques fortes et d'une polémique autour de la participation d'Israël, dans un contexte de tensions avec la Palestine. Plusieurs artistes ont appelé à un "cessez-le-feu immédiat", affirmant ne pas vouloir "rester silencieux", d'autres ont protesté contre la présence de la candidate israélienne, Eden Golan, dans le concours. Les demi-finales ont été marquées par des manifestations soutenues contre la guerre à Gaza aux abords de la Malmö Arena, où aura lieu l'événement.

15:10 - La réaction néerlandaise Le diffuseur néerlandais de l’Eurovision a regretté une sanction "disproportionnée", et s'est dit"choqué" de la décision des organisateurs, sur son compte X. Avrotros le groupe néerlandais NPO a par ailleurs qualifié celle-ci de "très radicale". "C'est une déception pour les millions de fans de l'Eurovision aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens", a-t-il affirmé.

15:03 - La question qui fâche Lors de cette même conférence, un échange tendu à eu lieu entre Eden Golan et une journaliste polonaise concernant la sécurité du concours, exacerbée par les protestations et les appels au boycott liés au conflit à Gaza. Quand les organisateurs ont indiqué que l'artiste n'avait pas à répondre à ces questions, Joost Klein, visiblement agité, a alors retiré le drapeau de son visage pour interpeller la salle avec un "Pourquoi pas ?", poussant Eden Golan à répondre . L'enquête sur l'incident n'a pas encore clarifié si ce comportement et cette altercation verbale font partie des raisons de l'exclusion temporaire de Joost Klein.

14:49 - Une protestation très visible à côté de l'Israélienne Eden Golan Plusieurs médias européens rappellent également que l'artiste a manifesté publiquement son désaccord concernant la participation d'Israël au concours ces dernières semaines, en raison de la guerre menée à Gaza. Lorsqu'il a été placé à côté d'Eden Golan, la représentante israélienne, lors d'une conférence de presse suivant la demi-finale de l'Eurovision jeudi, il a notamment exprimé son mécontentement en se couvrant le visage avec le drapeau néerlandais. Un geste qui n'a pas manqué de susciter des réactions.

14:27 - Qu'est-il arrivé à Joost Klein, le candidat des Pays-Bas ? Selon une source proche de la production, Joost Klein serait impliqué dans une altercation qui aurait eu lieu avec un photographe ou une caméraman lors de la parade des drapeaux, un moment phare avant l'ouverture des répétitions de la finale. La télévision publique suédoise SVT a elle aussi rapporté une confrontation physique entre Joost Klein et un ou un photographe vendredi après-midi. C'est cet incident qui aurait amené l'Union européenne de radio-télévision (UER), l'organisatrice du concours, à exclure le chanteur des répétitions finales, initialement prévues à 21 heures.

14:16 - Un "incident" et une exclusion avant la finale de l'Eurovision Le Néerlandais Joost Klein a été mis à l'écart des répétitions pour un "incident" vendredi, sans qu'on sache vraiment de quel incident il s’agissait. Il a été exclu ce samedi à la mi journée. Il avait montré très ostensiblement son hostilité à la candidate israélienne assise près de lui lors d'une conférence de presse, englobant son visage d'un drapeau et en l'incitant à répondre aux questions politiques des journaliste.

14:05 - Des pays et candidats ont déjà été éliminés Les demi-finales de l'Eurovision 2024 ont eu lieu cette semaine. Et ce sont 11 pays qui ont été sortis de la compétition. Vous ne les verrez donc pas ce soir. Il s'agit de la Pologne (Luna - The Tower), l'Islande (Hera Björk - Scared of Heights), la Moldavie (Natalia Barbu - In the Middle), l'Azerbaïdjan (Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar), l'Australie (Electric Fields - One Milkali), éliminés mardi lors de la première demi-finale, ainsi que de la Belgique (Mustii - Before the Party's Over), Saint-Marin (Megara - 11:11), du Danemark (Saba - Sand), de la République tchèque (Aiko - Pedestal), de Malte (Sarah Bonnici - Loop) et de l'Albanie (Besa - Titan), élimiéns jeudi pour la seconde demi-finale.