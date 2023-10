Star Academy 2023 : deux profs ont été remplacés, découvrez toutes les nouveautés de la prochaine saison

La Star Academy fait son retour sur TF1 dans un mois. Plusieurs nouveautés, notamment dans le corps professoral, ont été annoncées.

C'est dans un mois tout pile que nous allons retrouver une nouvelle promotion de la Star Academy. La saison 2023 fait son lancement sur TF1 le 4 novembre 2023, avec le premier prime qui permettra de découvrir l'identité des 16 élèves , âgés de 18 à 25 ans, qui viendront prendre des cours au château de Dammarie-les-lys.

Au cours d'une conférence de presse, la production du programme, mais également les présentateurs et les professeurs, ont dessiné les contours de cette nouvelle saison qui durera trois mois. Avec un changement majeur pour les fans de la saison passée : deux professeurs quittent le corps professoral.

Yanis Marshall, professeur de danse en 2022, et Laure Balon, professeure d'expression scénique, ne rempilent pas pour cette nouvelle saison. "Ils ont des projets personnels compliqués à mettre en place si on leur prend trois mois" de leur temps, explique Jean-Louis Blot, président d'Endemol France. "Et dans toutes les écoles, le corps professoral bouge." De son côté, Nikos Aliagas assure qu'il "n'y a pas anguille sous roche".

Deux nouveaux professeurs au casting

Le corps professoral de la Star Academy voit donc l'arrivée de deux figures inconnues du grand public. Malika Benjelloun a été choisie pour enseigner la danse aux académiciens. Elle a pu travailler avec Robin Williams, Billy Crawford ou encore Puff Daddy, et a donné des cours au chorégraphe de Madonna, Mehdi Kerkouche.

De son côté, Cécile Chaduteau a été choisie comme professeure d'expression scénique. Elle s'est auparavant illustrée comme danseuse, chanteuse et metteuse en scène, ayant notamment travaillé auprès de Kamel Ouali au début de la Star Academy, ou en tant que choriste pour Johnny Hallyday et France Gall.

Le reste du corps professoral ne change pas : Michaël Goldman est bien de retour comme directeur du château, entouré d'Adeline Toniutti en professeure de chant, Pierre Brauer en professeur de théâtre et Joel Bouraïma comme professeur de sport. Lucie Bernardoni et Marlène Schaff reviennent également comme répétitrices.

Le retour de la tournée

C'était un élément indispensable des premières heures de la Star Academy qui n'avait pas fait son retour avec le programme l'an dernier. A l'issue de la saison, certains candidats partiront en tournée dans toute la France. Durant le courant du mois de décembre, on découvrira quels élèves auront la chance d'arpenter les Zéniths de l'Hexagone. Il s'agira également du premier gros enjeu de la saison, avant les phases finales. La tournée devrait débuter au début de l'année 2024.

Parmi les autres nouveautés de la Star Academy édition 2023, citons plusieurs ajustements : le château aura droit à une nouvelle décoration, tandis qu'une salle sera réservée aux échanges entre les élèves et le public. Les fans du programme pourront également retrouver la quotidienne tous les jours, dimanche inclus afin de découvrir les coulisses du prime, mais également une boutique lancée à la mi-octobre sur le site MyTF1. Le flux live sera également de retour.