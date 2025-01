Star Academy : changement de dernière minute en finale, la gagnante désignée remise en cause

La finale de la Star Academy 2024 est programmée ce samedi 25 janvier 2025, sur TF1. Et à la fin il n'y aura qu'une seule gagnante entre Marine et Ebony.

En direct

19:12 - Deux stars chanteront avec Ebony Marine et Ebony ont surtout préparé leurs tableaux et leurs prestations avec assiduité cette semaine, de nombreuses stars venant finir en beauté la saison. Au programme de ce samedi soir, la Une a annoncé un duo d'Ebony avec Pierre Garnier, le gagnant de la Star Ac l'année dernière, sur la chanson "Adieu, nous deux". Elle interprétera aussi "Roxane" avec l'ancienne candidate de la Star Academy Sofia Essaidi.

19:02 - Deux singles de Marine et Ebony dévoilés hier avant la finale de la Star Ac Pour préparer cette finale, les deux jeunes femmes ont vécu une semaine intense ponctuée de répétitions et de surprises. Elles ont découvert leurs épreuves sur scène, donné un showcase à Paris et dévoilé deux singles, "Unforgettable" et "Ma faute", enregistrés au château dans le courant de la semaine et que la production du télécrochet a mis en ligne ce vendredi.

18:54 - Techniquement, un match serré entre Ebony et Marine D'un point de vue technique et artistique, difficile à première vue de dire qui sortira vainqueure de la Star Academy ce soir entre Ebony et Marine. La preuve par les exeprts. Vendredi, la rédaction de Purepoeple donnait l'avantage à Ebony "à une voix près", tandis que Ciné Télé Revue, qui a demandé l'expertise de Dida Robbert, coach vocale incontournable de The Voice Belgique, s'est de justesse prononcée "pour Marine" après avoir loué les qualités techniques des deux académiciennes.

18:46 - Une gagnante désignée dès hier par plusieurs sondages C'est bien le public qui va départager les deux stars en devenir ce soir. Et avant l'annonce de TF1 sur le vote des DROM, le match semblait pourtant plié, les sondages donnant Marine largement favorite : une enquête publiée sur le site TV+ Sondages donnait dans l'après-midi d'hier plus de 73% des votes à la Nordiste contre 26% pour Ebony, avec plus de 32 000 participants ! Un autre sondage publié sur le site Serieously donnait même 87% à Marine contre 13% pour son adversaire. Un écart important qui semblait annoncer une victoire écrasante de la Lilloise.

18:34 - Un changement de dernière minute pour la finale de la Star Ac On commence tout de suite par l'info majeure avant la finale de la Star Academy. TF1 a décidé cette semaine de donner in extremis la possibilité aux téléspectateurs des DROM françaises de voter par téléphone lors de la soirée. Un changement qui pourrait rebattre les cartes en faveur d'Ebony, originaire de Guadeloupe. Après un commentaire de la comédienne Firmine Richard samedi dernier, TF1 a en effet décidé d'ouvrir les votes par téléphone (mais pas par SMS) aux Antilles, mais aussi à la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce qui fait plus de 2 millions de votants potentiels.