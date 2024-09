Koh Lanta : on connaît la date de la réunification !

La 26e saison de Koh-Lanta, "La tribu maudite", bat son plein sur TF1 depuis août. Alors que les stratégies s'affinent, la date tant attendue de la réunification vient d'être révélée...

Depuis le 20 août dernier, les téléspectateurs de TF1 suivent avec passion les aventures des candidats de la 26e saison de Koh-Lanta. Cette édition, baptisée "La tribu maudite", a introduit une nouveauté de taille : en plus des traditionnelles équipes jaune et rouge, une troisième tribu, la maudite, est venue pimenter le jeu dès le premier épisode.

Cette île mystérieuse, peuplée initialement de quatre aventuriers, deux hommes et deux femmes, a rapidement suscité l'intérêt et la crainte des participants. L'objectif pour ces naufragés maudits ? Quitter ce lieu hostile au plus vite en dénichant un précieux talisman blanc, l'anito. Ce sésame leur offre la possibilité de défier un membre de l'équipe perdante lors de l'épreuve de confort, avec à la clé un retour dans le jeu principal ou un aller simple pour ce purgatoire.

Après plusieurs semaines de compétition, seul Ilyesse a réussi à s'extraire de ce piège insulaire. Mélissa, quant à elle, a échoué dans sa tentative de rejoindre les équipes principales. Cependant, un geste inattendu de l'animateur Denis Brogniart est venu adoucir le quotidien des résidents de l'île maudite : du feu et du riz leur ont été offerts, une initiative qui s'est avérée être une requête de Mélissa elle-même.

Pendant ce temps, sur les camps principaux, les stratégies se sont affinées et les alliances se sont formées. Les rouges, victorieux lors d'une récente épreuve de confort, ont également eu droit à une ration de riz, denrée précieuse qu'ils devront gérer avec parcimonie jusqu'à l'étape cruciale de l'aventure : la réunification.

C'est justement au sujet de ce moment charnière que TF1 vient de lever le voile. Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi 10 septembre, quelques heures avant la diffusion du dernier épisode, la chaîne a annoncé la date tant attendue de la réunification. Les fans devront patienter jusqu'au 1er octobre 2024 pour assister à ce tournant majeur de la saison.

En attendant ces réponses, l'épisode de ce mardi promet déjà son lot de rebondissements. Les tensions au sein de l'équipe jaune ont atteint leur paroxysme, notamment autour de la personnalité de Lola, éliminée la semaine dernière. Cependant, les réactions de Lola sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de l'épisode laissent planer le doute sur son avenir dans le jeu. Ses commentaires énigmatiques, notamment lorsqu'elle déclare avoir "trop hâte" pour la semaine prochaine, alimentent les spéculations sur un possible retour dans l'aventure.