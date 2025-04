Attaque au couteau à Nantes : Justin P. glorifiait Hitler et les nazis, un profil complexe établi

Décrit comme taciturne et parfois effacé, Justin P. s'est peut-être coupé de ses connaissances. "Il n'a pas voulu de notre aide" confie l'une d'entre elles, un jeune home de 18 ans, auprès de BFMTV aux abords du collège lycée privé Notre-Dame de Toutes-Aides. Il affirme que Justin P. s'était rapproché de lui car il se sentait plus à l'aise avec des personnes plus âgées. "Il m'avait dit qu'il aimait bien rester avec des plus grands, car il se sentait en sécurité et que ça n'allait pas bien en cours", poursuit-il. "Il reste tout seul dans son coin, il ne parle pas. Il est tout le temps la tête baissée", peut-on également lire.

24/04/25 - 22:10 - Des collégiens témoignent

"J'étais au self avec mes amies et on nous a dit qu'un lycéen avait poignardé des élèves de seconde dans plusieurs classes. On nous a demandé de ne pas sortir du self pendant une vingtaine de minutes puis on nous a confinés dans un gymnase", selon une collégienne de troisième interrogée par l'AFP. Un autre collégien dit avoir "vu des adultes qui bloquaient la porte du lycée et quand on s'est rapprochés, ils ont hurlé cassez-vous y a quelqu'un avec un couteau. On a couru aux toilettes pour se cacher et on a entendu une fille hurler. Après on a été regroupés dans une salle polyvalente où il y a une grande baie vitrée. On a vu la police arriver et les pompiers ensuite", a-t-il détaillé.