Affaire Bétharram : victime de violences, pourquoi la fille de François Bayrou n'a "jamais" rien dit à son père

Hélène Perlant, la fille de François Bayrou révèle dans les colonnes d'un célèbre magazine avoir été victime de violences dans les années 1980 mais assure n'avoir "jamais" rien dit à son père. Elle s'explique plus en détails.

"Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime", assure la fille de François Bayrou, Hélène Perlant, dans un entretien exclusif accordé à Paris Match ce mardi 22 avril dans lequel elle relate les sévices qu'elle a subis et le système pervers de Bétharram. Avant la parution de ces lignes, la femme aujourd'hui âgée de 53 ans a tenu à avertir le Premier ministre de sa prise de parole et des violences subies alors qu'elle était élève de l'école catholique dans le Béarn, dans les années 1980. Une annonce qui a "bouleversé" le locataire de Matignon, selon les termes employés par le journal Le Parisien.

Ce mardi, sa fille dénonce des actes d'une violence inouïe mais assure ne pas avoir parlé de cette agression à son père. "Cette" agression, est survenue lors d'un camp d'été organisé par la même congrégation à laquelle l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram appartient. "Dans cette colo, on était une quarantaine, moniteurs inclus. Un soir, alors qu'on déballe nos sacs de couchage, (le père) Lartiguet me saisit tout d'un coup par les cheveux, il me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing, de coups de pied sur tout le corps, surtout dans le ventre. Il pesait environ 120 kilos", indique Hélène Perlant dans les colonnes de Paris Match. "Pour parler crûment, je me suis uriné dessus et suis restée toute la nuit, comme ça, humide et prostrée dans mon duvet", poursuit-elle. Elle est alors âgée de 14 ans.

Mais elle l'assure, jusque là, elle n'avait jamais rapporté la moindre scène de violences aperçue ou subie en lien avec l'institution catholique de Bétharram. La plainte contre François Bayrou pour non-dénonciation de crimes et délits initiée par "R.", un ancien élève de Bétharram, affirmant que sa fille avait forcément raconté l'agression physique dont il était victime et dont sa fille était témoin auprès de son père n'avait finalement rien changé. "Jamais" elle ne l'a raconté à son père, insiste-t-elle chez Paris Match. "En fait, ce moment-là m'a fait revivre avec effroi mon propre passage à tabac, quatre ans auparavant. L'agression à l'étude, la mienne et tant d'autres ont été vues par nous tous et pourtant personne n'a parlé. Ni les témoins ni les victimes", assure-t-elle.

"J'ai peut-être voulu le protéger, inconsciemment"

"On ne témoigne pas pour exposer nos stigmates mais pour expliquer le système Bétharram, maintenant que nous entre anciens élèves on commence à le comprendre et à se soutenir les uns les autres. On montre comment ces déchaînements de violence publics sont la condition paradoxale pour que personne ne parle jamais", abonde la fille du Premier ministre. Hélène Perlant explique être restée trente ans dans le silence pour avoir "peut-être" voulu "protéger inconsciemment" son père "des coups politiques qu'il se prenait localement".

Hélène Perlant n'élude aucun sujet, pas même l'enquête sur la première plainte pour viol visant un religieux de Bétharram, dans laquelle François Bayrou est cité pour être intervenu dans l'affaire, ce dernier a fermement démenti. "Evidemment, on peut penser qu'il a eu toutes les infos. Mais lui, comme les autres parents, était très, très intriqué politiquement, localement. Lui, davantage. Mais je le mets au même niveau que tous les parents. Plus on est intriqué, moins on voit, moins on comprend. Et plus il y a de témoins, moins ça parle", juge-t-elle chez Paris Match.

Selon elle, Bétharram était "organisé comme une secte ou un régime totalitaire exerçant une pression psychologique sur les élèves et les enseignants pour qu'ils se taisent". Pour rappel, François Bayrou nie avoir eu connaissance des agressions physiques et sexuelles dénoncées par environ 200 anciens élèves de l'établissement béarnais. De son coté, Hélène Perlant se joint au collectif des victimes fondé par Alain Esquerre, un ex-pensionnaire de Bétharram, dans "Le Silence de Bétharram", un ouvrage choc sur les éléments qui ont contribué à protéger l'institution catholique. Un livre aux éditions Michel Lafon disponible à partir du jeudi 24 avril, dans lequel la fille de François Bayrou intervient.