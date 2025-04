Ligue 1 : tous les résultats de la 30e journée et le classement

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

Retour au quotidien de la Ligue 1 pour le PSG. Après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, les Parisiens avaient rendez-vous face au Havre. Un match sans véritable enjeu, sauf pour les Havrais qui visent le maintien. Les enjeux principaux de ces prochaines journées restent la course à l'Europe et la Ligue des champions entre Marseille, Monaco, Lyon, Strasbourg, Lille et l'OGC Nice. En bas du classement, si on peut déjà mettre un peu de côté Montpellier, la lutte s'annonce acharnée de Nantes à Saint-Etienne.