Le Maillon faible : ça s'annonce hilarant, Vincent Dedienne transforme le jeu en un nouveau "Burger Quiz"

Dix-sept ans après son arrêt sur TF1, le retour du Maillon faible a été programmé sur M6 en octobre 2024. L'humoriste Vincent Dedienne, fan de la première heure, reprend les rênes de Laurence Boccolini.

Après 17 ans d'absence (en dehors d'un passage éphémère sur C8 en 2017-2018), Le Maillon faible, jeu culte qui a fait les belles heures de TF1 de 2001 à 2007, fait un retour fracassant sur le petit écran et sur M6. Et pour cette résurrection, qui a été programmée le mercredi 16 octobre, la chaîne a vu les choses en grand en confiant les manettes à l'humoriste Vincent Dedienne, fan absolu du programme depuis son lancement, à tel point qu'il en connait toutes les déclinaisons à l'international et est incollable sur les répliques de Laurence Boccolini, qui a incarné le programme jusqu'à sa disparition.

Si le concept et les règles de base restent fidèles à l'émission originale, cette nouvelle version de M6 promet quelques surprises de taille. Fini les candidats anonymes, place aux célébrités ! Des personnalités issues d'horizons variés comme Florence Foresti, Julie Gayet, Marc Lavoine, Bernard Campan, Pierre-François Martin-Laval, ou encore Camille Combal vont tour à tour se mesurer aux questions de culture générale, sous l'œil acéré de Vincent Dedienne.

Des séquences déjà très drôles et appréciées

L'humoriste, qui avait carte blanche pour cette émission spéciale, a tenu à conserver le ton impertinent et cassant de Laurence Boccolini, qui faisait le sel du Maillon faible. Mais il y apporte aussi sa touche personnelle avec un humour piquant dont lui seul a le secret. En témoignent les quelques bandes annonces et extraits hilarants postés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, qui ont donné un avant-goût assez alléchant du programme.

Pendant les manches du Maillon faible version 2024, attendez vous donc à des remarques cinglantes n'épargnent personne et à des vannes qui fusent. "Qui ne comprend tellement rien qu'il est encore en train d'attendre que Laurence Boccolini arrive ?", lance-t-il ainsi à un candidat. Une ambiance pas si éloignée finalement d'un Burger Quiz, entre questions à l'humour potache, mises en scènes grinçantes et célébrités qui gardent leur bonne humeur, même si elles peuvent en prendre pour leur grade.

Mais Vincent Dedienne ne se contente pas de jouer les trublions. En véritable admirateur du jeu, il a tenu à rendre hommage au Maillon faible version Laurence Boccolini qu'il chérissait tant. De l'habillage musical à l'ambiance dramatique, en passant par son style vestimentaire (il arbore même la fameuse paire de lunettes à monture noire !), tout est fait pour replonger les téléspectateurs dans l'atmosphère de l'émission originale.

Une salve de nouveautés dans le Maillon faible 2024

Si la nostalgie est au rendez-vous, cette nouvelle mouture n'en reste pas moins ancrée dans son époque. Parmi les nouveautés, notons l'arrivée de tablettes numériques en lieu et place des célèbres ardoises pour désigner le maillon faible de chaque manche. Des questions visuelles font aussi leur apparition. Mais la plus grande innovation réside dans la structure même du jeu : la soirée verra s'affronter deux équipes de 8 candidats et se terminera par une grande finale entre les deux "maillons forts" de chaque groupe.

Comme le résume parfaitement Vincent Dedienne, il fallait "réussir à être à la fois dans la nostalgie, de quand même resavourer toutes les choses qu'on a aimées dans les années 2000, mais à la fois d'être quand même un peu contemporains, un peu modernes". Pari réussi haut la main pour ce retour très attendu ?