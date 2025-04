Danse avec les stars, la finale : le gagnant dévoilé, ces détails répétés qui ne laissent aucun doute

Suivez en direct la finale de Danse avec les stars ce vendredi soir, avec l'annonce du gagnant ou de la gagnante dans la soirée.

En direct

20:45 - Découvrez qui doit gagner selon Julie Zenatti ! Invitée sur Europe 1, Julie Zenatti, éliminée il y a quelques semaines de DALS, a donné son pronostic pour cette finale. La chanteuse a déclaré : "J'adorerais que ça soit Lénie qui gagne. C'est une danseuse extraordinaire, elle a 19 ans, elle n'a pas remporté la Star Ac et mériterait le trophée de Danse avec les stars. Je serais ravie pour Adil ou Florent, mais ils ont l'habitude des coupes alors que Lénie non !" Une opinion technique donc mais aussi personnelle. En même temps, cette réponse n'est guère une surprise pour les personnes qui ont suivi la saison, tant les deux femmes avaient l'air proches.

20:26 - Attention ! Un intrus va faire irruption sur le plateau de Danse avec les stars C'est presque une surprise. Une intrusion va venir perturber le show de Danse avec les stars ce vendredi soir, en pleine finale. Un invité imprévu va en effet s'immiscer sur le plateau : un drôle de Brocoli de taille humaine viendra sur le parquet sous l'oeil sans doute étonné des finalistes. Pas de danger évidemment : il s'agit en réalité, comme l'a indiqué TF1, d'un des personnages de Mask Singer, dont la saison 2025 va débuter vendredi prochain, prenant immédiatement la suite de DALS. La chaîne assure même qu'il ne faut par manquer "ce moment crucial où il révélera un indice essentiel pour les enquêteurs en herbe !" Danse avec les stars : une intrusion sur le plateau de la finale, la présence de cet invité surprise n'était pas prévue "Danse avec les stars" 2025 désigne son grand gagnant ce vendredi, avec une finale très attendue. Mais une intrusion bouscule déjà le combat entre Lénie, Florent Manaudou, et Adil Rami.

20:20 - Déroulé de la finale de DALS : quelle sera la danse finale qui va désigner le gagnant ? L'ultime danse qui départagera les deux finalistes n'est pas encore connu, mais ce sont bien deux prestations qui devraient désigner le vainqueur après la première élimination comme l'a indiqué Télé Loisirs cette semaine. Ce n'est qu'en suite que le public sera invité à voter par téléphone ou SMS. Après une coupure pub (qui ne sera pas la première, ne rêvez pas) Camille Combal demandera aux finalistes de se placer derrière lui, face au public. Le présentateur prononcera alors la phrase tant attendue : "Le gagnant de Danse avec les stars 2025 est… ". Il ouvrira l'enveloppe contenant le nom du vainqueur pour un dernier moment de suspense insoutenable.

20:16 - Déroulé de la finale de DALS : retour sur des danses d'anthologie Les deux derniers finalistes en lice auront alors deux ultimes danses à présenter. Er la première sera une chorégraphie qu'ils ont déjà interprétée ! TF1 a en effet voulu faire revivre les danses marquantes de cette saison lors de la grande finale. Si Adil Rami fait partie des deux heureux élus, il s'agira pour lui de refaire son fameux tango argentin sur "Skyfall" d'Adele qui lui avait valu les félicitations du jury lors de la soirée Ciné & Séries. Son adversaire Lénie tentera quant à elle de réitérer l'exploit de sa bouleversante rumba sur "l'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf. Enfin, Florent Manaudou revisitera sa toute première danse, une salsa endiablée sur la BO de "Dirty Dancing", qui avait lancé son aventure Danse avec les stars (et Elsa Bois) sur les chapeaux de roue.

20:11 - Déroulé de la finale de DALS : une première danse difficile Concernant le déroulé de cette finale de DALS, rappelons qu'elle débutera par une danse particulièrement difficile pour les trois finalistes : un freestyle mélangeant plusieurs styles de danse sur une musique imposée. Lénie s'est ainsi entrainée sur le tube "Waka Waka" de Shakira tandis qu'Adil Rami doit évoluer au son de "Papaoutai" de Stromae. Le morceau attribué à Florent Manaudou n'a pas encore été dévoilé pour garder un peu de suspense jusqu'au bout. A l'issue de ce premier passage, un des couples sera éliminé par le jury et il n'en restera que deux pour espérer aller au bout !

20:05 - Un candidats de Danse avec les stars mise aussi sur Florent Manaudou Jungeli, un des derniers éliminés de Danse avec les stars, mise aussi sur Florent Manaudou et Elsa Bois pour cette finale. Et l'argument du public pèse également comme il l'a indiqué à Télé Loisirs il y a peu. S'il est un peu amer d'avoir été sorti par un rival techniquement très juste, il estime que "les votes du public comptent aussi". "Des gens comme Florent et Elsa ont un taux de vote plus élevé comparé au reste du casting. Ce sont des gens beaucoup soutenus et ce soir-là, leur public a montré qu’il était là pour eux", a-t-il indiqué en évoquant son élimination. Mais Elsa Bois veut croire qu'il ne s'agit pas uniquement de popularité ou de buzz. "Cela prouve que le public voit le travail accompli", dit-elle dans Le Parisien. "Au fil des semaines, les téléspectateurs se sont aperçus qu’il est complet en tant qu’athlète mais aussi en tant qu’humain. Et c’est un sportif : il a pour objectif de gagner".

20:00 - Pourquoi Florent Manaudou et Elsa Bois sont nos favoris dans DALS Le cyberharcèlement qu'ont subis Florent Manaudou et Elsa Bois, après la rupture de cette dernière avec Michou en début d'année et les rumeurs de relations amoureuses en marge de DALS, ont pu faire craindre un vote massif contre eux lors des primes. Il n'en est rien. De fait Florent Manaudou, qui s'est trouvé plusieurs fois sur la sellette cette saison, a toujours été sauvé par le public, aux dépens de Charlotte de Turckheim, Eve Gilles, puis Jungeli. Si le duo passe la très difficile première épreuve de la soirée, il ne semble faire aucun doute pour nous qu'il l'emportera au bout de la nuit, via le vote des téléspectateurs.

19:56 - Elsa Bois souligne a quel point Florent Manaudou s'est transformé dans DALS Le nageur, outsider de la compétition, a grandement amélioré ses performances il est vrai. "Il est parti de très loin sur le premier prime, avec son grand corps (1,99 m) qui ne le mettait pas à l’aise et une forte timidité", se souvient sa danseuse Elsa Bois dans Le Parisien, avant de souligner qu'il a "énormément progressé techniquement et est devenu un vrai danseur, apte à gagner". La professionnelle a relevé deux tournants, avec la rumba proposée sur "Le Roi Lion", puis la samba sur "Je danse le Mia" plus récemment, qui ont transformé le colosse en "showman". Pas de mention en revanche de leur danse torride sur Dirty Dancing en début de saison...

19:51 - Rien n'est gagné pour Lénie dans Danse avec les stars ! Le point faible de Lénie est double : la chanteuse est parfois "jugée parfois trop scolaire par le jury" comme le rappelle encore 20 Minutes et dans le public, le côté "première de la classe" peut agacer abonde Le Parisien. "Je ne sais pas. Nous ne maîtrisons pas du tout les votes, et nous essayons d’éviter de regarder les commentaires et sondages", évacue Jordan dans le quotidien, qui juge que Lénie "s’est transformée de jeune fille à femme pendant ces trois mois, ce que le public a pu remarquer". Comme 20 Minutes, nous pensons par ici qu'il lui faudra tout de même se lâcher un peu pour donner plus d'émotion et emporter le vote populaire.

19:49 - Lénie, ultra favorite de la finale de DALS, mais.. Lénie est celle qui "n’a jamais flanché" dans DALS, comme le rappellent Le Parisien, mais aussi 20 Minutes qui la voit comme la grande favorite. Toujours sur le podium, la partenaire de Jordan Mouillerac a allié un "talent hypercomplet" à un travail de titan, où elle en a "bavé", pour arriver en finale (elle s'est défendue sur Twitch récemment d'exécuter les danses "les doigts dans le nez"). Elle est celle qui a reçu le plus de 10 de la part du jury, suivie néanmoins de près par Adil Rami, rappelle 20 Minutes, avec beaucoup de constance dans ses prestations "frôlant la perfection".

19:43 - Adil Rami a eu du mal à apprendre les trois danses de ce soir Dans le Parisien, on apprend notamment qu'Adil Rami a peiné à préparer ce tout dernier prime de Danse avec les stars. Celui qui "n’avait jamais dansé avant", dixit sa coach et partenaire Ana Riera, arrive désormais "à rendre un show esthétique avec beaucoup de technique" et une faculté à transmettre des émotions décuplée. "Perfectionniste", Rami "répète toute la journée, regarde des vidéos pour savoir ce qu’il doit améliorer, prend des initiatives". Sa difficulté pour la finale de DALS est encore et toujours la concentration. "Cette semaine, nous avons dû travailler trois danses : une que nous avions déjà effectuée il y a plusieurs primes, un quickstep et un freestyle. C’était stressant pour lui car il y avait beaucoup à apprendre et nous avons fait des journées de 9 heures à 19 heures, avec très peu de pauses", ajoute la danseuse. On verra donc ce soir s'il a retenu tous les pas.

19:37 - L'avis des danseurs sur leurs stars Parmi les nombreux articles publiés dans la journée sur cette finale de DALS 2025, on a remarqué celui du Parisien qui a eu la bonne idée de demander l'avis de chaque danseur finaliste sur la star qui l'accompagne depuis le début de la saison. De quoi évaluer avec pertinence les points forts et faibles des trois candidats. De l"’énorme progression" d’Adil Rami au "talent hypercomplet" de Lénie, en passant par un Florent Manaudou qui "a pris confiance au fur et à mesure", on en apprend beaucoup. A commencer par l'envie avec laquelle chaque star souhaite remporter le trophée.