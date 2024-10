Eternel Aznavour : la liste des artistes qui ont accepté de chanter pour le concert

Eternel Aznavour est un concert événement pour le centenaire du monstre de la chanson, programmé sur France 3 le 18 octobre...

A l'occasion des 100 ans de sa naissance, Charles Aznavour, disparu en octobre 2018 à l'âge de 94 ans, est mis à l'honneur. Il y a le film "Monsieur Aznavour" bien sur, réalisé par Grand Corps Malade, avec un Tahar Rahim époustouflant dans le rôle titre, qui sortira dans quelques jours désormais, le 23 octobre. Mais France 3 a voulu prendre les devants en programmant, vendredi 18 octobre, un concert événement consacré à l'une des plus grandes légendes de la chanson française.

Intitulée "Éternel Aznavour", cette soirée exceptionnelle revient sur ses plus belles chansons et invite les plus grands artistes de la scène française à rendre hommage au chanteur. Entourés d'un orchestre composé de 22 musiciens, ils se succèdent pour interpréter ses plus grands succès, et témoigner de l'histoire d'amour qui les lie avec Charles Aznavour. De "La Bohème" à "Emmenez-moi", en passant par "Hier encore" et "Je m'voyais déjà", chaque performance a été pensée comme un hommage vibrant à l'homme qui a marqué des générations par ses textes profonds et sa voix inoubliable.

La liste des artistes présents au concert Eternel Aznavour

Amir

Bénabar

Calogero

Eddy de Pretto

Thomas Dutronc

Patrick Fiori

Jeremy Frérot

Pierre Garnier

Grand Corps Malade

Joseph Kamel

Ben Mazué

Mentissa

Raphaël

Rim-K

Santa

Aliocha Schneider

Une frénésie Aznavour

Six ans après son décès désormais, Charles Aznavour est ainsi au centre d'une frénésie médiatique qui passe par le cinéma, la télévision et la scène, avec quelques millions d'euros à la clé en billetterie, cachets, droits de diffusion, ou publicité à la clé. Mais c'est sans doute les droits d'auteurs qui impressionnent le plus quand on sait que les royalties (somme versée à ses ayants droits à chaque fois qu'un morceau d'Aznavour est diffusé) représentent plus de 10 millions d'euros par an.