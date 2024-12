Le Bigdil : un grand retour entravé par la santé de Vincent Lagaf, le jeu culte doit s'adapter

"Le Bigdil" fait son grand retour à la télévision dès janvier 2025. Plus de 20 ans après son arrêt sur TF1, Vincent Lagaf a bien vieilli...

Bonne nouvelle pour les nostalgiques des années 1990 ! En tout cas d'une certaine partie des années 1990... Le Bigdil, jeu culte animé par Vincent Lagaf et son acolyte extraterrestre Bill, revient sur nos écrans en 2025. Ce programme phare, qui avait cartonné sur TF1 entre 1998 et 2004, va faire son grand retour plus de 20 ans après, avec son ambiance déjantée, ses épreuves loufoques et le fameux rideau à paillettes cachant les cadeaux.

C'est la chaîne RMC Story qui a décidé de ressusciter le célèbre jeu. Et tout a été pensé pour replonger le public dans l'univers si particulier du Bigdil. On retrouvera le décor d'origine, les mêmes jeux emblématiques comme "Le Blind Test", "Le Sèche-linge" ou la célèbre "Chambre noire". Même les jingles et le générique n'ont pas été modifiés ! Le très coloré Bill, "venu de la planète Fricus", sera également de la partie, toujours incarné par le comédien Gilles Vautier. Les deux gafettes Nadia et Fanny, le chien Attila et la plupart des personnages secondaires seront aussi de retour.

Changement notable tout de même : ce n'est plus sur TF1 que le jeu de Vincent Lagaf sera diffusé (la nostalgie a certaines limites tout de même). C'est RMC Story qui a hérité du programme, avec une diffusion annoncée dès le 2 janvier 2025. Et si la mécanique et l'esprit du Bigdil restent intacts, un autre changement majeur est tout de même à noter. Fini le rendez-vous quotidien en access prime-time, comme c'était le cas à la grande époque. Place désormais à une case hebdomadaire, chaque jeudi soir, mais en prime-time, à 21h10 cette fois.

Moins de Bigdil à cause de la santé de Vincent Lagaf ?

Un rythme moins soutenu qui s'explique sans doute par la prudence de la chaîne, qui attend sans doute de voir les audiences. Mais aussi peut être par l'âge et l'état de santé de l'animateur vedette. A 65 ans, Vincent Lagaf a lui-même avoué qu'il ne se sentirait plus capable d'assurer plus de 200 numéros du Bigdil par an, comme autrefois.

"Je suis trop vieux pour ça", a confié la star à plusieurs médias dont Télé Loisirs récemment. "Je ne me sens pas de réenregistrer 250 numéros par an", a-t-il expliqué. Loin de ses "proches", sa "maison", et sa "famille" pour le premier tournage de trois semaines, Lagaf a admis avoir vécu un "rêve", mais aussi avoir souffert à cause d'une santé qui supporte moins bien ses pitreries et ses célèbres cascades. "Ça ne se voit pas quand je suis sur le plateau, par contre, le soir, oui, je paye", a-t-il indiqué.

L'animateur du Bigdil, habitué à des impros parfois extrêmes, a été marqué par de multiples accidents au fil des années. Il parle de "traumatismes" qui ont fragilisé son corps et d'un cerveau qui n'a pas oublié la douleur. "J'ai 41 morceaux de ferraille dans le corps. Le dos, la cheville, les cervicales [...]. Et je le vois quand je veux sauter, quand je veux courir, il y a quelque chose qui me dit : 'Tu ne peux plus faire ça'", a-t-il ajouté.

Un Bigdil avec bien moins de cascades en 2025

"On réussit à donner par le verbe et par le sentiment ce qu'on ne peut plus donner par le physique", conclut-il, toujours dans Télé Loisirs. Même s'il doit désormais "écouter [s]on corps" depuis quelques années, Vincent Lagaf n'a ainsi rien perdu de son énergie et de sa folie communicative. "Quand le réalisateur me dit '3, 2, 1, top, bonne émission', c'est fini. On a lâché le chien dans un jeu de balle. J'ai démarré, j'étais un jeune chien fou. Et là, je suis devenu un vieux clébard à l'affût de tout. Mais je m'amuse, je m'amuse toujours", s'enthousiasme-t-il. D'autant que pour ce retour du Bigdil, il est entouré d'"amis" et de son propre fils, le réalisateur Robin Rouïl, plutôt habitué aux reportages et interviews dans le domaine des sports extrêmes jusqu'ici.

Reste à savoir maintenant comment le public réagira à ce nouveau Bigdil au rythme hebdomadaire. Quand on le titille un peu sur ce fameux format quotidien, Vincent Lagaf l'admet finalement : "Evidemment que si on arrive à faire des audiences dithyrambiques ça me fera réfléchir". Nous aussi peut être.