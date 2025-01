Le programme TV de 2025 commence fort : trois nouvelles séries et trois nouvelles saisons rien qu'en une semaine

Le programme TV de 2025 va compter de nouvelles fictions majeures. Côté séries, trois grandes nouveautés arrivent dès la semaine prochaine, en plus de trois nouvelles saisons de sagas renommées !

Chaque année, les chaînes de télévision rivalisent d'imagination pour proposer de nouveaux programmes et aller chercher de nouvelles audiences. C'est notamment vrai pour les toutes nouvelles séries, qui déferlent par dizaines dans le calendrier, qui ne compte pourtant que 12 mois. L'année 2025 ne dérogera pas à la règle puisqu'en moins d'une semaine, entre ces 6 et 11 janvier, on compte déjà trois nouvelles séries sur les principales chaînes du programme TV ainsi que trois nouvelles saisons et épisodes inédits de séries à succès. Voici ce qui vous attend :

Erica, nouvelle série inspirée d'un polar glacial sur TF1

Erica est une mini-série avec Julie de Bona et Grégory Fitoussi dans les rôles principaux, qui adapte un des polars venus du froid de la Suédoise Camilla Läckberg. Elle raconte le destin d'une écrivaine de 41 ans, de retour dans sa ville natale pour vider la maison de ses parents décédés. Elle découvre alors le corps sans vie d'Alexandra, sa meilleure amie d'enfance, les veines entaillées. Convaincue que ce n'est pas un suicide, Erica se lance dans une enquête où passé et présent s'entremêlent... Deux épisodes inédits lundi 6 janvier, à 21h10, sur TF1.

Rivages, le pari maritime et étrange de France 2

Rivages vient directement concurrencer la nouvelle série de TF1 dès ce lundi. Il s'agit aussi d'une mini-série avec Fleur Geffrier, Guillaume Labbé et Thierry Godard. A la suite du naufrage inexplicable d'un chalutier et de ses marins-pêcheurs qui demeurent introuvables, une océanographe, est envoyée par l'IFREMER en mission à Fécamp, sa ville natale, qu'elle a quittée quelques années plus tôt à la suite d'un drame familial. Alors que les recherches d'Abigail, progressent, de nouveaux phénomènes mystérieux se produisent en mer et Abigail va soupçonner une présence sous-marine mystérieuse... Deux épisodes inédits lundi 6 janvier, à 21h05, sur France 2.

Poulets grillés, retour de la brigade de bras cassés sur France 3

C'est un retour cette fois, mais il était attendu. France 3 diffuse mardi un troisième épisode de Poulets grillés, "Les secrets de l'hôtel". Cette collection, entamée en 2022 avec Barbara Cabrita et Hubert Delattre, compte seulement deux épisodes à ce stade. Un nouveau arrive, toujours inspiré de la saga littéraire de l'écrivaine Sophie Hénaff. C'est donc le retour de la commandante Anne Capestan à la 4e brigade, une brigade de la police judiciaire de Lyon, puis de Lille, où ne sont affectés que des policiers alcooliques, dépressifs et inadaptés... Un épisode inédit mardi 7 janvier, à 21h05, sur France 3.

Elsbeth, un spin-off de The Good Wife sur TF1

TF1 se lance aussi cette semaine dans un spin-off d'un des plus gros succès de ces dernières années en matière de séries. Un dérivé de The Good Wife (2009-2016) et The Good Fight (2017-2022) de Robert et Michelle King, intitulé Elsbeth. Il suit le parcours de l'avocate Elsbeth Tascioni, après sa carrière réussie à Chicago. Peu conventionnelle, celle-ci utilise son point de vue singulier pour coincer des criminels aux côtés de la police de New York. Deux épisodes inédits mercredi 8 janvier 2025, à 21h10 sur TF1.

Panda, Julien Doré remet sa chemise à fleurs sur TF1

C'est déjà l'heure de la saison 2 de la série Panda, lancée en grandes pompes par TF1 l'année dernière, avec Julien Doré dans le rôle principal. Le flic très très cool, épaulé par sa coéquipière Lola (Ophélia Kolb), va encore devoir résoudre des affaires aussi mystérieuses qu'inattendues, notamment celle d'une ancienne nageuse devenue "sirène"... Deux épisodes inédits jeudi 9 janvier 2025, à 21h10, sur TF1.

César Wagner passe de drôles de vacances en Alsace sur France 2

France 2 relance aussi sa série avec Gil Alma, distillée avec le sens des économies, avec deux épisodes chaque semestre à peine. Dans cet épisode inédit intitulé "Les raisons de la Koehler" (vous apprécierez le jeu de mot viticole), le flic hypocondriaque est en vacances en Alsace avec ses acolytes et décide d'y passer le temps en enquêtant sur la mort d'un grand œnologue lors de la fête des grands vins d'Alsace, dans l'enceinte du château du Haut-Koenigsbourg. Un épisode inédit vendredi 10 janvier, à 21h05, sur France 2.