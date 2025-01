Jusqu'à ce que la mort nous unisse : inédit ou rediffusion au programme TV ce soir ?

France 3 a programmé ce jeudi "Jusqu'à ce que la mort nous unisse", avec Bruno Debrandt et Ophélia Kolb dans un polar haletant...

PROGRAMME TV | Ce soir à 21h05 sur France 3

Jusqu'à ce que la mort nous unisse est un thriller porté par Bruno Debrandt et Ophélia Kolb et programmé ce jeudi 23 janvier, à 21h05 sur France 3. Adaptation télévisuelle d'un roman de Karine Giebel, le téléfilm situe l'intrigue dans le petit village de Colmars-les-Alpes, où les habitants sont sous le choc après la découverte du corps sans vie d'un garde moniteur du parc naturel du Mercantour. Malgré le scepticisme général, Vincent Lapaz, guide de haute montagne incarné par Bruno Debrandt, parvient à convaincre la nouvelle venue, l'adjudante Servane Breitenbach, jouée par Ophélia Kolb, que son ami d'enfance a en réalité été assassiné.

Partant sur les traces du meurtrier, le tandem atypique se lance dans une enquête périlleuse qui ébranle les fondations de la communauté et pourrait bien les mettre tous les deux en danger. Mais Jusqu'à ce que la mort nous unisse porte bien son nom puisque Vincent et Servane sont bien décidés à faire éclater la vérité, coûte que coûte, pour découvrir qui a ôté la vie au garde moniteur et pourquoi.

Jusqu'à ce que la mort nous unisse, un polar haletant récompensé

Menant l'enquête dans un village en apparence paisible, mais rongé par les non-dits, Vincent Lapaz et Servane Breitenbach vont devoir s'apprivoiser et unir leurs forces pour lever le voile sur ce meurtre qui n'a peut-être rien d'un accident. Tous les habitants sont suspectés et les zones d'ombre nombreuses. Au fil d'interrogatoires et d'investigations, des secrets enfouis refont surface, menaçant de faire voler en éclats la tranquillité de façade. Les certitudes vacillent, la méfiance s'installe.

Au casting de ce polar haletant réalisé par Delphine Lemoine sur un scénario de Yann Le Gal, on retrouve également Bruno Wolkowitch, Diane Robert et un parterre de seconds rôles de choix. Jusqu'à ce que la mort nous unisse vaut aussi pour les splendides paysages alpins où il prend place, un écrin parfait pour cette intrigue prenante, magnifiée par une réalisation soignée.

Avec son duo d'enquêteurs campé par des acteurs impeccables, ses retournements de situation et son final inattendu, Jusqu'à ce que la mort nous unisse possède aussi tous les ingrédients d'un excellent polar. Le tout servi par une réalisation aux petits oignons et des images à couper le souffle.

Seul bémol, c'est bien une séance de rattrapage que France 3 propose, la première diffusion du téléfilm ayant eu lieu le 27 novembre 2018... Nous ressortons donc pour l'occasion notre "alerte rediffusion" pour éviter aux téléspectateurs distraits de se faire piéger. Mais la fiction, récompensée au Festival Polar de Cognac 2018, reste à découvrir ou redécouvrir si le coeur vous en dit.