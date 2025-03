Alerte déprogrammation sur France 2 : la guerre en Ukraine oblige la chaîne à changer son prime

France 2 avait prévu de diffuser un téléfilm, "Le combat d'Alice", ce mercredi 26 mars 2025. Elle a du changer ses plans et déprogrammer la fiction.

La soirée de ce mercredi 26 mars prend un virage inattendu sur France 2 . Le téléfilm inédit Le combat d'Alice, prévu en prime-time, ne sera finalement pas diffusé comme prévu. La chaîne publique a déprogrammé au dernier moment sa fiction événement sur la maltraitance animale, une fiction rattrapée par la réalité. Entourée d'un casting de choix avec Nicolas Gob et Carole Bianic, cette fiction engagée promettait pourtant un moment fort en émotions.

Le téléfilm Le combat d'Alice, inédit, était en effet très attendu. Adapté du roman choc "8865" de Dominique Legrand, il aborde avec justesse et nuance la question sensible de la maltraitance animale à travers le regard d'une adolescente, lancée dans un combat pour sauver un veau de l'abattoir. Lucy Loste Beret y incarne Alice, 16 ans, qui trouve un nouveau sens à sa vie grâce à sa rencontre avec l'animal.

Mais c'est finalement un tout autre programme que les téléspectateurs découvriront ce soir sur la Deux. L'actualité brûlante a forcé la chaîne à revoir sa grille en dernière minute, à la veille du "Sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine" organisé à Paris par Emmanuel Macron. France 2 a ainsi donné la priorité à un entretien exceptionnel avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

A partir de 21h, en direct et en simultané sur les antennes des médias publics européens membres de l'UER (l'Union Européenne de Radio-Télévision), Volodymyr Zelensky s'adressera donc à la France, mais aussi à l'Europe toute entière. Depuis Paris, il fera face aux questions de quatre journalistes représentant différents grands médias du service public : Caroline Roux pour France Télévisions, Jeremy Bowen pour la BBC, Jessy Wellmer pour la chaîne allemande ARD et Joakim Klementi pour la télévision publique estonienne. Un événement à ne pas manquer, à suivre aussi sur Franceinfo et les plateformes numériques France.tv et Franceinfo.fr.

Quant à la diffusion du téléfilm Le combat d'Alice, elle est reportée à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée. Il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir cette fiction prometteuse, déjà disponible en avant-première sur France.tv. L'histoire poignante d'Alice et de sa rencontre salvatrice avec les animaux saura sans nul doute trouver son public, comme avant elle le roman dont elle est l'adaptation.