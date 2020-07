His Dark Materials : le casting de la saison 2 se dévoile dans le trailer, quelle date sur OCS ?

HIS DARK MATERIALS - La bande-annonce de la saison 2 de His Dark Materials : à la croisée des mondes a été dévoilée à l'occasion du Comic-Con. Il donne un aperçu sur le casting.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 12h11] Préparez vous à découvrir la mystérieuse cité de Cittagaze. His Dark Materials : à la croisée des monde revient à l'automne pour une saison 2 sur OCS, et rebat les cartes de la première saison. Une bande-annonce dévoilée lors du Comic-con virtuel permet d'en apprendre davantage sur la suite série, adaptée des romans de Philipp Pullman. Pour rappel, à la fin de la saison 1, Lord Asriel avait ouvert un pont vers un nouveau monde et s'était volatilisée, suivi par Lyra. Mais elle atterrit dans un monde totalement inconnu, où elle fait la rencontre de Will, un jeune garçon auquel elle est liée qui fuit lui aussi un sombre passé.

Cette bande annonce de la saison 2 permet surtout de découvrir les nouveaux personnages au casting de His Dark Material. Andrew Scott (Sherlock, Fleabag) incarnera John Parry, un mystérieux explorateur, tandis que Jade Anouka prendra les traits de la reine des sorcières du Lac de Lubana, Ruta Skadi. L'actrice Simone Kirby (Jimmy's Hall, The Hole in the Ground) sera le Dr Mary Malone, une physicienne travaillant sur la matière sombre. Ces nouveaux acteurs rejoignent le casting de la première saison, composé de Dafne Keen dans le rôle de Lyra, Ruth Wilson dans celui de Mrs Coulter, Amir Wilson dans le rôle de Will et Lin-Manuel Miranda dans celui de Lee Scoresby.

Tout savoir sur His dark materials

Le synopsis - Adapté des romans A la croisée des mondes de Philip Pullman, His Dark Materials prend place dans un univers parallèle, où chaque âme humaine prend la forme d'une créature, appelée "daemon". Lyra, orpheline abandonnée enfant, décide de partir à la recherche de son meilleur ami, Roger, disparu mystérieusement. Sa quête la mènera jusqu'au Royaume du Nord, où elle devra déjouer une terrible machination et retrouver des enfants kidnappés. Au cours de son périple, elle croisera des créatures magiques, des sorcières, et en apprendra davantage sur son mystérieux passé.

Les téléspectateurs impatients de découvrir cette adaptation de la trilogie de Philip Pullman seront ravis : il est possible de découvrir la première saison de His Dark materials en streaming, légalement, en France. Pour cela, il suffit d'avoir un abonnement au bouquet de chaînes OCS. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la plateforme OCS GO d'Orange pour découvrir les nouveaux épisodes, diffusés tous les mardis. L'offre par abonnement est disponible sans engagement à partir de 9,99 € par mois. Tous les mardi matin dès 6h10, le nouvel épisode est à découvrir en streaming sur le site internet d'OCS. L'épisode est ensuite diffusé sur la chaîne OCS City à 20h40. Pour les plus tardifs, pas de panique : l'épisode est disponible en streaming pendant 99 jours à compter de sa date de mise en ligne.

Après le film décevant sorti en 2007, que vaut cette nouvelle adaptation de la saga A la croisée des mondes ? Pour les critiques, His Dark Materials a tout pour être un succès. Le média américain TV Guide est formel : "c'est l'adaptation que les fans ont attendu pendant vingt ans". Le New York Times est également conquis, saluant une saison "fidèle au roman, avec quelques réarragements". Cependant, "tout paraît un peu trop lisse et rassurant comparé à la noirceur émotionnelle des romans", quand le Hollywood Reporter concède que "c'est beaucoup mieux que le film, mais ni assez amusant, ni assez intelligent pour être une réussite." En France, les critiques de His Dark Materials publiées au début de la saison 1 sont plus magnanimes. His Dark Materials souffle un vent nouveau sur l'adaptation de la trilogie littéraire, la modernisant tout en lui restant fidèle. Pour RTL, cette adaptation d'A la croisée des mondes réussira à convaincre tant les jeunes que les adultes, tant les fans de la saga que les néophytes : "His Dark Materials est une réussite et profite complètement du nouveau format plus mature et complexe que la télévision offre. [...] Les fans seront en terrain connu et les nouveaux-venus pourront apprivoiser les subtilités de ce monde parallèle tranquillement".

His Dark Materials saison 2 - au programme TV à l'automne 2020 sur OCS