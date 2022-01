Ici tout commence dès le 24 janvier 2022 : le départ de Maxime, spoilers de la semaine

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 24 janvier 2022 sur TF1, Maxime quitte l'Institut. Le résumé en avance de la semaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 24 janvier 2022, Maxime se retrouve face à un dilemme : accepter la proposition de Michel Sarran ou rester à l'Institut, où Teyssier lui organisera des cours particuliers. Après une longue hésitation, le fils Delcourt prend sa décision : il sera chef dans le restaurant de Michel Sarran. Maxime quitte définitivement l'Institut cette semaine. De son côté, Célia est de retour de stage. Et ses nouvelles initiatives bouleversant le service du Double A annoncent une confrontation avec Théo.

En parallèle, dans Ici tout commence la semaine prochaine, Guillaume et Laetitia continuent de vivre leur romance dans le plus grand des secrets, sans avoir révéler la vérité à Clotilde. Mais alors qu'ils sont en plein ébat, Greg et Lionel les surprennent et filment l'acte. La nouvelle de la liaison de Guillaume va circuler au sein de l'Institut et arriver jusqu'à Clotilde. Après plusieurs disputes, Guillaume lui annonce qu'il la quitte pour Laetitia. Mais Clotilde n'a pas dit son dernier mot...

Dès lundi prochain, le 24 janvier 2022 sur TF1, Charlène révèle à Claire que Louis est en sécurité et qu'il ne veut voir personne. La cheffe Guinot lui ordonne de l'emmener voir son fils : ce dernier lui avoue qu'il quitte la région, sans révéler ses projets. En parallèle, Mehdi reste opposé au mariage et espère que sa mère aidera Hortense à ouvrir les yeux. Sans succès, Lina approuve leur décision, jusqu'à ce que son fils lui avoue ses véritables intentions. Alors que Célia tente d'aider ses amis, Hortense lui avoue qu'elle se sent abandonnée par son petit ami. Enfin, Ambre reste déterminer à venger Tom, ce qui ne va pas manquer de rendre Solal jaloux.