Résumé de Demain nous appartient dès le 21 mars 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 21 mars 2022, Bart, Charlie et Gabriel sont liés par un lourd secret. Résumé et spoilers.

Dans les épisodes de DNA de la semaine du 21 mars, une mystérieuse journaliste cherche à en savoir plus sur l'incendie qui a eu lieu au lycée Paul Valéry deux ans plus tôt. Cela inquiète Charlie qui en parle à Gabriel. Il semblerait que la journaliste risque de découvrir un secret. Jugeant la situation préoccupante, Charlie met également Bart au courant. Si la vérité éclate, les conséquences pourraient être très graves. Face à l'insistance de la journaliste, Bart décide finalement de prévenir certains anciens élèves du lycée Paul Valéry. Quel est leur secret ?

Toujours dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 21 mars, l'alliance retrouvée dans un gant constituant une preuve accablante, Irène avoue tout. C'est bien elle qui a tenté de tuer Noor dans sa chambre d'hôpital. Prise d'une rage irrépressible, elle s'est jetée sur la maîtresse de son mari pour tenter de l'étrangler. Alors que leur mère est placée en détention provisoire, Angie, Jahia et Lilian se retrouvent seuls avec leur père et font un pas vers lui. De son côté, Noor est toujours aussi amoureuse de Cédric. Bien que les prochaines semaines promettent d'être difficiles, elle ne veut pas se séparer de lui. Mais Cédric sera-t-il capable de faire un choix entre Noor et sa famille ?

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés sur TF1 la semaine du 21 mars, Étienne se lance un défi de taille : il va tout faire pour que Mona ait son bac… et avec mention ! La tâche promet de ne pas être facile. Rappelons que Mona n'a que 8 de moyenne générale, qu'elle manque de discipline, de motivation et fait peu de travail personnel. Mais selon Étienne, le vrai problème de Mona, c'est qu'elle est fainéante et de mauvaise foi ; toutes les excuses sont bonnes, comme le mal de mer, pour échapper aux révisions sur le bateau des Curtis. L'avenir dira si Mona est capable de se ressaisir à temps pour réussir ses examens.