Résumé de Demain nous appartient épisode 1148 du 23 mars 2022

Dans l'épisode 1148 de Demain nous appartient du mercredi 23 mars 2022, Léa suit Bart avec une arme.

Dans l'épisode 1148 de DNA du 23 mars, après son agression, Nathan se voit obligé de raconter à la police ce qui s'est passé. Il leur fait le portrait-robot de Léa. De son côté, Chloé a remarqué que des salles et les archives du lycée avaient été fouillées. Que cherchait exactement cette Léa Courcelles ? La police ne le sait pas encore, mais elle en apprendra peut-être plus grâce à son appel à témoins. Au grand dam de Bart, Louise décide de rapporter aux enquêteurs que la prétendue journaliste est venue leur poser des questions. Tandis que Léa poursuit ses recherches en fouillant l'appartement de Gabriel, le groupe d'amis liés par un pacte est de plus en plus inquiet. Selon Charlie, ils sont tous en danger à cause de Bart. Mais c'est finalement lui qui est le plus en danger : alors qu'il rentre seul chez lui, Léa le suit avec une arme.

En parallèle, Noor et Cédric sont toujours dans la tourmente. Bien que Soraya incite vivement sa sœur à renoncer à une relation trop compliquée, Noor trouve des excuses à Cédric et ne lui en veut pas de la délaisser. La jeune femme croit en leur histoire et ne voudrait en aucun cas y renoncer, contrairement à Cédric qui, même s'il affirme qu'il l'aime, se sent coupable de faire souffrir sa famille. Dans l'épisode de DNA du 23 mars, Lilian et ses sœurs ne sont vraiment pas prêts d'accepter cette relation et sont bien décidés à le faire comprendre à leur père.

Ailleurs à Sète, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 23 mars sur TF1, Béatrice débarque chez Sara. Elle n'en dit rien devant Roxane, mais elle confie à sa fille qu'elle est contrariée que ce ne soit pas elle qui porte le bébé. Ne va-t-elle pas regretter cette décision ? Béatrice aurait tellement aimé avoir un lien biologique avec cet enfant… Sara explique à sa mère qu'elle et Roxane sont sûres de leur choix et que ce bébé sera aussi le sien. Roxane, qui a malencontreusement entendu cette conversation, demande gentiment à Béatrice de ne pas ajouter des tensions supplémentaires à un processus qui sera déjà assez compliqué. Celle-ci promet de n'être désormais que bienveillance et ondes positives.