Résumé de Demain nous appartient épisode 1158 du 6 avril 2022

Dans l'épisode 1158 de Demain nous appartient du mercredi 6 avril 2022, Garance a tué Romain et Alyzée Melville et tente de mettre fin à ses jours. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1158 de DNA du 6 avril, Karim est Sara retrouvent Gabriel en vie. Grâce à un problème technique, la voiture dans laquelle il était enfermé n'est pas passée à la presse. Une fois à l'hôpital, il affirme de que c'est Garance qui a essayé de le tuer. Les enquêteurs ont du mal à croire que Garance ait pu s'en prendre à Gabriel, il leur faut plus d'éléments. C'est alors que Sara reçoit une vidéo. Ce sont les aveux et les adieux de Garance. Le soir de la fête au lycée, Romain a essayé de la violer, pour se défendre, elle l'a frappé avec une barre de fer. Le coup a été fatal. À partir de là, ça a été l'escalade pour tenter de dissimuler les faits. Garance a caché le corps de Romain Melville, avant de mettre le feu. Elle a paniqué quand sa sœur est revenue à Sète et s'en est débarrassée. Garance a également assommé Chloé et tenté de tuer Gabriel. Ne pouvant plus vivre avec ce poids sur la conscience, Garance se jette du haut de l'hôpital pour mettre fin à ses jours.

En parallèle, dans l'épisode de DNA du mercredi 6 avril, Stanislas est tellement bien avec Raphaëlle qu'il voudrait prolonger leur moment en tête à tête sur le bateau. Mais il a oublié qu'il avait invité Chloé et Alex pour une sortie en mer. Gênée, Raphaëlle invente une excuse auprès de son amie. Le problème, c'est que les tourtereaux n'avaient pas prévu que Chloé et Alex sortiraient faire une balade tout près du bateau. Ils les ont vus ! Déçue que Raphaëlle n'ait pas été sincère avec elle, Chloé préfère s'en aller, l'air de rien. Pour elle, cela confirme le mauvais sentiment qu'elle a eu à propos de Stanislas. De leur côté, Stanislas et Raphaëlle pensent qu'ils n'ont pas été repérés. Alors que l'avocate se sent coupable, son nouveau compagnon dédramatise et s'excuse, il promet de se rattraper en réinvitant les Delcourt.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du 6 avril, Bénédicte et William ont la (mauvaise) surprise de voir débarquer leur mère à Sète. Puisque sa maison est louée, Brigitte séjournera chez William. La cohabitation s'annonce compliquée, sensible à tout, même à l'orientation de sa chambre et se plaignant d'être épuisée, Brigitte finit par obtenir ce qu'elle voulait : prendre ses quartiers dans la chambre de William et Aurore. Une fois installée, Brigitte a une grande nouvelle à annoncer à ses enfants : elle a quitté leur père. Elle avait besoin de se sentir libre et de faire les choses par elle-même, c'est pour cela qu'elle a décidé de venir vivre à Sète. William et Bénédicte sont sous le choc.