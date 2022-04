Résumé de Plus belle la vie épisode 4526 du 26 avril 2022

Dans l'épisode 4526 de Plus belle la vie diffusé le 26 avril 2022, l'entêtement de Gabriel le fait radier. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 4526 de Plus belle la vie du mardi 26 avril, Gabriel est prêt à défendre sa cause face au conseil de l'ordre des médecins. Céline lui donne des conseils afin qu'il ne fasse aucun faux pas, mais Riva ne voit pas les choses ainsi. Pour lui, c'est Anthony qui l'a piégé. Il le clame haut et fort. Bien entendu, son accusation lui vaut le renvoi et les critiques de ses proches, mais Gabriel Riva est bien décidé à prouver son innocence.

Au même moment à Marseille, une nouvelle disparition de jeune policier fait trembler la brigade. Tous sont effrayés que Kevin soit la prochaine victime sur la liste, mais il est épargné et un autre de ses collègues se fait enlever. Kevin est prêt à tout pour retrouver le tueur et empêcher que les meurtres ne se reproduisent, au grand dam de Laëtitia qui donnerait cher pour protéger son fils. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Camille n'arrive pas à oublier Kevin bien que ce dernier soit fou de son ex, et Jacob est bien décidé à le supprimer, d'une manière ou d'une autre.

En parallèle à la coloc, Romain a bien du mal à vivre avec trois filles. Émilie le surprend en serviette et n'hésite pas à l'admirer discrètement. Elle l'envoie ensuite faire des courses pour toute la maison et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre les produits 0 % de Silvia et les produits de beauté bio d'Émilie, ce n'est pas facile de tout retenir. Dans l'épisode de Plus belle la vie 4526 diffusé sur France 3, le jeune docteur ne comprend plus rien. Estelle essaye de lui faire comprendre que ses colocs craquent sur lui, mais Vidal est bien trop modeste pour y croire. Surtout que sa main tremble de plus en plus et qu'il a d'autres problèmes à affronter.