Résumé de Demain nous appartient à partir du 23 mai 2022

Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient dès le lundi 23 mai 2022, en soupçonnant sa petite amie, Georges va se mettre en danger. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes à venir de DNA à partir du 23 mai, Georges se demande toujours si Vanessa pourrait être le tueur en série et parle de ses soupçons à son ex, Victoire. Il pense que sa compagne aurait pu écrire les lettres à Loïc Mercier en utilisant le nom de sa belle-mère, Alice Reynie, morte d'une crise cardiaque comme les victimes de la digitaline. En fouillant dans les affaires de sa compagne, il va éveiller ses soupçons. Va-t-elle le réduire au silence en l'empoisonnant à son tour ? Au commissariat, Nordine et Martin cherchent toujours et penchent pour un proche de Tristan qui lui aurait fait porter le chapeau. En prison, Tristan est déprimé et veut entamer une grève de la faim pour dénoncer l'erreur judiciaire dont il se dit victime. Il demande à Raphaëlle de prévenir la presse.

Toujours à Sète, dans les épisodes à partir du 23 mai, Manon commence son stage à la PTS, sous la responsabilité de Damien. En voulant faire partager son enthousiasme à son cousin Dorian, ils vont faire une grosse bêtise en renversant du luminol sur un dossier en cours. Après avoir été sermonnés par Aurore, les deux ados ont de la chance : Damien ne leur en veut pas. Par la suite, au fur et à mesure de la semaine, Manon va de plus en plus s'épanouir, peut-être trop : pour tromper l'ennui, l'ado va s'auto-proclamer enquêtrice.

En parallèle, Roxane et Sara recherchent un donneur qui désirerait maintenir du lien avec le bébé. Elles pensent d'abord à demander à un inconnu avant de se raviser. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusé à partir du lundi 23 mai sur TF1, Le couple décide dans un premier temps de demander à Bart, avant de se raviser : ce n'est pas le bon moment. Puis les deux jeunes femmes évoquent l'idée de Nordine. Décontenancé par leur demande, le policier demande du temps avant de leur donner une réponse. Il prend les conseils de son père, qui lui conseille la prudence, et de Sophie, qui se montre très froide.