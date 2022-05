Résumé des épisodes d'Ici tout commence dès le 23 mai 2022 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les épisode d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 23 mai, Naël est kidnappé par ses grands-parents mais Jasmine arrive à le récupérer. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 18h30] Dans les épisodes à venir de ITC à partir du 23 mai, Jasmine n'a aucune nouvelle de Naël et de ses grands-parents. L'étudiante est de plus en plus inquiète et les soupçons qui pèsent sur sa famille ne l'aident pas à y voir plus clair. Elle se rend vite à l'évidence : ses parents sont coupables de ce qui est arrivé à Claire. Et ce sont probablement eux qui ont fermé la porte lors du bal de promo. Inquiète pour son fils, elle contacte sa mère en lui faisant croire qu'Axel l'a quittée. Mylène ne peut pas laisser sa fille dans cet état et décide de lui venir en aide. Cette ruse permet à la jeune femme de récupérer son fils sain et sauf et de confronter les grands-parents qui prétendent avoir simplement voulu "aider". Le couple est finalement arrêté.

Toujours en Camargue, Constance est déterminée à changer de vie. Elle a été acceptée à son école d'ostéopathe à Montpellier et peut compter sur le soutien de Zacharie. Un soutien intéressé puisque le jeune homme a des sentiments pour l'infirmière. Emmanuel sent planer une menace, mais sa femme finit tout de même par embrasser le professeur de pâtisserie. Cette semaine dans Ici tout commence, Emmanuel tient Landiras pour responsable de la crise de la quarantaine de sa femme et l'accuse de lui monter la tête. Ce baiser suffira-t-il à faire exploser le couple Teyssier ?

En parallèle, Deva se réjouit du retour de Souleymane, parti en vacances avec Antoine. Pourtant, au retour de l'élève, c'est la douche froide puisque le jeune homme souhaite rompre. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 23 mai sur TF1, Deva garde la face et lui répond qu'elle pense aussi que les choses sont mieux ainsi. Mais en vérité, la jeune femme souffre terriblement de la rupture et sera probablement prête à tout pour récupérer son ex.