Résumé de Demain nous appartient épisode 1210 du 17 juin 2022

Dans l'épisode 1210 de DNA du 17 juin, Sébastien annonce à Raphaëlle et Camille que Stanislas est mort suite à un accident de voiture. Mais l'autopsie révèle que la cause de la mort est en fait un coup de couteau. Stanislas a sûrement été poignardé avant de percuter un arbre car il se vidait de son sang. Pour Martin, Beaumont ayant été retrouvé à une dizaine de kilomètres du domicile de l'avocate, la principale suspecte est Raphaëlle ; cependant, tout comme Chloé et Camille, elle soutient que Stanislas n'était pas blessé quand il est parti. À la recherche de preuves, la police perquisitionne la maison de Raphaëlle, mais les lieux ont été nettoyés et aucun couteau semblable à l'arme du crime n'a été trouvé. Le soir venu, une mystérieuse personne jette un ensemble de couteaux de cuisine à la mer.

En parallèle, toujours dans l'épisode de DNA du vendredi 17 juin, Victoire et Samuel sont heureux de constater qu'ils s'en sortent bien avec le bébé. Mieux, ils commencent à y prendre goût ! Victoire est fière de trouver des astuces pour faire dormir le nouveau-né et Samuel est branché doudous et tétines. Mais alors qu'ils sont de plus en plus à l'aise dans leur rôle de parents parfaits, Floriane débarque. Tout s'est arrangé avec Enzo et elle est venue chercher le petit Samuel. Pour les médecins, hors de question qu'elle le récupère comme ça… toutes les excuses sont bonnes pour que le bébé reste un peu plus longtemps chez eux !

Ailleurs à Sète, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le 17 juin, Judith ne sait plus quoi faire pour que Noa aille mieux et des tensions se font sentir. Ce dernier a l'impression d'être un boulet et la rejette en permanence. Alex conseille à sa fille d'être indulgente, Noa vit comme un échec la vente du mas de son grand-père et il doit maintenant travailler chez ses concurrents. De leur côté, Étienne et Bénédicte traversent également une période houleuse. Tandis que le CPE voudrait partir tout l'été en mer, Bénédicte lui annonce qu'elle est passée à autre chose et n'a plus envie de vivre sur le bateau, même pour des vacances. Entre eux, quelque chose a changé, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde.