Incendie à Reims : au moins quatre morts et un enfant porté disparu après le départ de feu

Quatre personnes sont mortes dans un incendie qui s'est déclenché dans un immeuble de Reims (Marne), dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux autres individus sont en urgence absolue et un enfant est porté disparu.

Quatre personnes, dont un enfant, sont décédées lors d'un incendie qui s'est déclenché dans un immeuble de Reims vers minuit, dans la nuit de jeudi au vendredi 6 juin. Le "bilan dramatique" selon les mots du maire de Reims, Arnaud Robinet, n'est encore que provisoire prévient la préfecture de la Marne. Parmi les victimes mortes se trouvent "un enfant retrouvé carbonisé dans son lit, une personne qui s'est défenestrée et deux personnes en arrêt cardiorespiratoire", a précisé l'édile. Elles n'appartiennent pas toutes à la même famille.

Le bilan de l'incendie de Reims compte aussi un enfant porté disparu depuis le départ de feu. Plusieurs individus ont été blessés, deux adultes grièvement touchés se trouvent en urgence absolue et ont été conduits à l'hôpital, tandis que douze autres personnes, adultes et enfants, ont été plus légèrement blessées. Une quarantaine de personnes sinistrées ont été prises en charge par la Croix-Rouge dans un gymnase mis à disposition par la municipalité.

L'incendie a été éteint vers 4h30 du matin dans l'immeuble de Reims, mais les pompiers et les forces de l'ordre, toujours mobilisés sur place, continuent de rechercher d'éventuelles victimes après l'évacuation complète de l'immeuble. "Les sapeurs-pompiers ont pu effectuer une reconnaissance dans l'ensemble des appartements à l'exception d'un appartement situé au quatrième étage dans lequel les dégâts et les débris sont beaucoup plus importants", a fait savoir la préfecture de la Marne dans un communiqué publié à 7 heures. La préfecture a listé l'intervention de 15 véhicules du SDIS et de 62 sapeurs-pompiers, ainsi que 20 policiers nationaux, 20 policiers municipaux et 9 soignants du SMUR. Les premiers à être intervenus sont les policiers nationaux qui se trouvaient dans ce quartier populaire lors du départ de feu repéré par une colonne de fumée.

L'heure est encore au bilan et à la prise en charge des victimes selon le maire de Reims qui indique sur Franceinfo que l'origine des flammes est toujours inconnue. Une enquête devra faire la lumière sur ce départ de feu qui a touché un immeuble de 11 étages, chacun comptant 4 appartements. Le feu est parti du quatrième étage et s'est rapidement propagé aux étages supérieurs. Selon l'édile, l'immeuble qui a pris feu se trouve dans un quartier en pleine rénovation et n'est pas vétuste. "Il n'y a pas de question sur la salubrité" du bâtiment a indiqué Arnaud Robinet.