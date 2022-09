Résumé de Demain nous appartient épisode 1273 du 14 septembre 2022

Dans l'épisode 1273 de Demain nous appartient en diffusion le mercredi 14 septembre 2022. Valentin fait ingurgiter à Timothée un cocktail de médicaments qui le laisse inconscient.

Dans l'épisode 1273 de Demain nous appartient diffusé le 14 septembre sur TF1, après son agression, Charlie fait une déposition au commissariat avant que François ne vienne la chercher pour lui proposer une journée cocooning. Sur le parking, Charlie se souvient d'un détail : son agresseur avait un écusson avec des flammes sur sa veste. C'est un insigne de la légion étrangère, ce qui colle avec sa manière d'étrangler et ses rangers. Martin, qui a été légionnaire, va appeler ses contacts. Au même moment, un nouveau corps a été trouvé dans les égouts. La victime est une femme caucasienne d'une cinquantaine d'années décédée depuis trois semaines. Elle semble avoir été étranglée. Dans la pièce où il est enfermé, Timothée est déshydraté et a mal à la tête. Il supplie qu'on lui donne à boire. Valentin lui donne un cocktail avec des médicaments que Timothée boit allègrement. Une fois Timothée inerte, Valentin l'emmène à l'arrière de son pick-up et le dépose au milieu des bois.

Toujours à Sète, à la coloc, Valentin a mal au cou après que Charlie s'est défendue et Gabriel se prépare pour un entretien pour un stage dans un cabinet d'avocats. Face à Raphaëlle, Gabriel fait plutôt bonne impression, ce qu'il raconte à Noor qui lui propose de passer à la coloc le soir-même pour fêter ça. Pendant ce temps-là, Raphaëlle apprend à Soraya qu'elle va prendre Gabriel comme stagiaire. Mais Soraya lui dit que, par le passé, il s'est mal comporté avec sa petite sœur… En conséquence, Raphaëlle déchire son CV et décide de ne pas le prendre. Quand Noor arrive à la coloc avec des bières, Gabriel lui apprend qu'il n'est finalement pas retenu. Noor veut alors envoyer un message à Soraya pour glaner des infos.

Enfin, dans l'épisode 1273 de Demain nous appartient, diffusé le 14 septembre sur TF1, toujours au cabinet d'avocat, Sophie n'est pas rentrée chez elle hier soir : elle avait un rendez-vous galant pas concluant. Sur la plage, Nordine entraîne Manon quand il reçoit un appel de Sophie, puis un message pour lui parler. Manon le pousse à aller prendre un café avec son ex pour mettre les choses au clair. Entêtée, Sophie se rend au commissariat pour voir Nordine, insensible, et lui dire qu'il compte toujours pour elle. Face à la réponse sans espoir de Nordine, Sophie décide de partir loin de Sète en voyage.