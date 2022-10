Résumé de Demain nous appartient épisode 1289 du 6 octobre 2022

Dans l'épisode 1289 de Demain nous appartient du jeudi 6 octobre 2022, l'avocate et le truand tombent dans les bras l'un de l'autre.

Dans l'épisode 1289 de DNA du jeudi 6 octobre, la police continue d'enquêter et comprend que l'avocate est visée et qu'ils doivent la retrouver avant la tueuse. Victor refuse de révéler quoi que ce soit et prétend ne pas savoir où se cache Sophie. Nordine sait qu'il ment et lui demande de dire à son ex qu'elle est pourchassée et de faire attention. Victor retourne voir la fugitive, sans savoir qu'il est suivi. Une fois à l'intérieur, il explique à l'avocate qu'il va l'aider à fuir à l'étranger où elle pourra repartir de zéro. Sophie demande au gangster pourquoi il l'aide et il lui répond qu'elle aussi a su être là pour lui quand il en avait besoin. Ils s'embrassent soudain avec passion.

Toujours à Sète, Victor et Sophie ne sont pas les seuls à se rapprocher et Jordan désespère de trouver une idée d'activité qui pourrait plaire à Judith. Il cherche sur Internet, sans succès. Il demande finalement de l'aide à Damien qui lui conseille de jouer la simplicité. Jordan l'envoie paître, mais réfléchit. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Jordan suit finalement les conseils de son beau-père et propose une ballade au bord de l'étang à Judith. Bingo, la jeune femme accepte. Avant son rendez-vous, elle se confie à Noor qui lui conseille de foncer. La promenade est très romantique et Jordan et Judith se prennent enfin la main.

Enfin, dans l'épisode 1289 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 6 octobre sur TF1, Soraya continue de mener la vie dure à Gabriel. Elle est au courant de son incartade avec Noor et ne se gêne pas pour donner son avis. Elle ne comprend pas à quoi les deux colocataires jouent. Pour elle, le sexe ne se dissocie pas des sentiments. Gabriel surprend de nombreuses notifications provenant d'une application de rencontre sur le smartphone de l'avocate. Soraya avoue : elle a un rendez-vous le soir même. Gabriel la prévient des intentions des hommes qui fréquentent la plateforme, mais Soraya veut croire au prince charmant. D'ailleurs, son date est en effet charmant et le courant passe… Jusqu'au moment où il lui propose de coucher avec lui le soir même !