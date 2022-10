Résumé de Demain nous appartient épisode 1290 du 7 octobre 2022

Dans l'épisode 1290 de Demain nous appartient du vendredi 7 octobre 2022, la planque de l'avocate a été découverte et elle est blessée par un tir.

Dans l'épisode 1290 de DNA du vendredi 7 octobre, Sophie et Victor ont passé la nuit ensemble et l'homme d'affaires promet de repasser pour l'aider à partir. Au commissariat, Timothée appelle pour dire qu'il n'a pas de nouvelles de son père : Lisa réussit à le joindre et le convoque mais l'interrogatoire tourne court : Brunet parle d'une petite altercation dans la rue avec Yoann Champion, sans plus. Lisa le relâche mais le file avec Karim. Dans l'appartement où elle se cache, Sophie prépare ses bagages. A la porte, on frappe : mais ce n'est pas Victor, qui arrive comme prévu, entend un coup de feu et découvre Sophie étendue inanimée au sol.

Toujours à Sète, Jordan raconte à Damien et Emma son rendez-vous de la veille avec Judith. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Jordan, très enthousiaste, a déjà pensé à leur prochain rendez-vous et compte proposer à Judith soit un cours de cuisine à Montpellier soit à une grande randonnée avec un pique nique. Mais le midi, Judith confie à sa mère toujours penser à Noa. Chloé lui conseille de ne pas précipiter les choses avec Jordan. Du coup, le jeune homme a la désagréable surprise de se voir refuser un nouveau rendez-vous avec Judith : elle a adoré la balade d'hier mais a besoin de temps. Elle lui demande s'ils peuvent rester potes. De retour chez elle, Audrey trouve Jordan déprimé dans le canapé. Il se confie à sa mère qui lui propose d'arrêter de travailler au mas.

Enfin, dans l'épisode 1290 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 7 octobre sur TF1, Gabriel taquine Soraya concernant sa rencontre ratée de la veille avec un homme trouvé sur une application. De fil en aiguille, Soraya convainc Gabriel de s'inscrire aussi, le prend en photo et le conseille sur son texte. Les premiers matches tombent et, le soir, alors que Noor débarque à l'improviste, très apprêtée et avec l'apéro, Gabriel se prépare pour rencontrer une des filles de l'appli. Laissant Noor visiblement très déçue.