La chaleur s'intensifie, ce jour sera le pire du mois ! La fournaise est inévitable

Si le samedi 21 juin a été caniculaire, il ne s'agissait pas de la journée la plus chaude du mois à l'échelle nationale. A cette date, très proche, ce sera encore pire !

Ce week-end, la France a suffoqué. Les 35 degrés ont été dépassés dans de nombreux départements et presque tout le pays s'est retrouvé en alerte canicule pour la journée du 21 juin. Ce lundi 23 juin, une baisse des températures est largement constatée grâce à la percée d'air océanique. Elles tournent entre 20 et 25°C, sauf dans le sud-est où la barre des 30°C est encore dépassée.

Ce répit sera vraiment de courte durée. Dès mardi, un nouvel anticyclone va ramener la chaleur. Les températures remontent vers les 30 degrés sur presque tout le pays. Il pourra localement faire jusqu'à 37°C sur les plaines du sud-ouest et 38°C en Provence. Seules le nord et les côtes de la Manche sont épargnées. Le ciel pourra toutefois rester un peu voilé, notamment dans l'ouest et le centre.

C'est mercredi que la chaleur va culminer autour de la barre des 35 degrés dans de nombreuses localisations, avec un véritable coup de chaud. "Dans l'après-midi de mercredi, les températures atteindront 35-36°C en région parisienne, 38°C à Lyon et localement 40°C en Auvergne", annonce La Chaine Météo. L'indicateur thermique à l'échelle nationale connait donc un pic mercredi avec 26,4°C contre 19,8°C en moyenne à cette saison pour les températures moyennes quotidiennes observées. Ce chiffre dépasse l'indicateur atteint samedi dernier (25,5°C).

© La Chaine météo

Cependant, des orages se forment dès la matinée de mercredi à l'ouest, notamment sur la Bretagne, la Vendée et la Loire-Atlantique et vont progresser vers le centre du pays au cours de la journée. Ils pourront aussi être violents dans la nuit à l'est. Seul le sud-est restera en marge de la perturbation, conservant soleil et chaleur. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte des prévisions pour le mercredi 23 juin.

© ECMWF

Cette météo instable va provoquer l'arrivée d'une goutte froide qui va traverser la France jeudi. Le changement sera radical : les températures chutent par endroit de 10°C par rapport à la veille, tournant plutôt entre 20 et 25 degrés dans une large moitié nord. De la pluie persistera dans le nord-ouest.

Le soleil fera son retour dès vendredi après-midi un peu partout. Quelques degrés seront ainsi regagnés. Le week-end sera également chaud avec la barre des 30°C atteinte sur une majeure partie du pays, sans pour autant dépasser les seuils de canicule, selon les premières prévisions.