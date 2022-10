Résumé de Plus belle la vie épisode 4648 du 27 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4648 de Plus belle la vie du jeudi 27 octobre 2022, Boher cède à la menace et ment à la juge. Résumé.

Dans l'épisode 4648 de Plus belle la vie du 27 octobre, Boher est inquiet car il n'arrive pas à joindre Léa. Patrick et Babeth se veulent rassurant, mais le fait est qu'ils ne lui ont pas parlé de vive voix depuis une semaine. Jean-Paul a encore des visions de Samia qui confirme ses craintes. Elle l'incite à agir car sinon, Aurore devra grandir sans sa mère. Boher récapitule les faits avec Kévin et conclut qu'il y avait peut-être deux personnes dans le parking, l'autre aurait pu lui tirer dessus.

Pour sa part, la juge pense toujours que Kévin a paniqué seul dans le parking et veut faire de son cas un exemple du corporatisme de ses collègues voulant couvrir une supposée bavure. Boher se rend dans le parking à la recherche d'éventuelles preuves. Samia le guide vers un escalier. Le tireur aurait pu s'enfuir par là et même profiter de la confusion pour ramasser les douilles. Mais il reçoit une vidéo de Léa lui transmettant un message de son ravisseur : il doit dire à la juge que Kévin est raciste et qu'il a déjà frôlé la bavure à plusieurs reprises. S'il veut que Léa reste en vie, il ne doit en parler à personne. Bien que Samia le pousse à ne pas obéir au kidnappeur, Boher déclare à la juge Colbert que, depuis que Kévin s'est fait tirer dessus en février dernier, il a changé, et en mal.

Enfin, toujours dans l'épisode de PBLV diffusé le jeudi 27 octobre sur France 3, Betty demande à sa mère ce que ça lui a fait d'avoir un enfant. Celle-ci lui répond que ça a été un enfer et la prévient : si elle a un enfant, il ne faudra pas compter sur elle pour payer les couches. De toute façon, Betty est persuadée qu'elle s'en sortira mieux que sa mère. Elle prend rendez-vous chez une gynéco et malgré sa peur, Noé accepte de l'accompagner, lui promettant qu'il sera avec elle jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'il oublie de la rejoindre car il jouait une partie de cartes ! Résultat, Betty s'en va sans consulter. Tandis que Noé s'excuse par message, Blanche lui propose de partir en voyage l'été prochain, dans neuf mois… Noé explose, il peut se passer tellement de choses en neuf mois !