Résumé de Demain nous appartient épisode 1305 du 28 octobre 2022

Dans l'épisode 1305 de Demain nous appartient du vendredi 28 octobre 2022, l'arnaqueuse est poussée dans des escaliers et gît, inanimée.

Dans l'épisode 1305 de DNA du vendredi 28 octobre, Sébastien et Martin confrontent leurs histoires et la sentence tombe : ils se sont fait avoir par la même femme. C'est aussi la même femme qui a arnaqué Darius et Régis. Après investigation, la police se rend compte que cette femme possède un casier et de nombreuses arnaques à son actif. Malheureusement, ses victimes ont prêté leur argent de bon cœur et les preuves contre elle sont inexistantes. La jeune femme n'a donc jamais été condamnée. Pourtant, quelqu'un pourrait bien chercher à se venger : elle fait une mauvaise chute dans un escalier en centre-ville de Sète et l'accident n'a rien d'accidentel. L'arnaqueuse est-elle morte ?

Toujours à Sète, Judith et Jordan semblent très amoureux et l'ainé des Roussel préfère passer son temps au Mas plutôt qu'au lycée. Il sèche et ses notes s'en ressentent. Dans cet épisode de Demain nous appartient, François et Chloé convoquent Jordan et sa mère pour le mettre en garde : il peut encore avoir son bac, mais il doit se ressaisir. Jordan est mort de honte face à la mère de son amoureuse et se confie à Judith : il ne sait pas ce qu'il veut faire et ne se sent bien qu'en sa présence.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient 1305 diffusé le vendredi 28 octobre sur TF1, Georges est bien décidé à réparer le compteur électrique de Victoire. Lisa voit clair dans le jeu du policier et le provoque gentiment, mais il nie tout : son ex et lui sont seulement meilleurs amis. Lors d'un apéritif avec Lisa et Victoire, Georges apporte à cette dernière ses plats préférés. Mais un coup de fil de Samuel vient interrompre ce bon moment, et Georges est visiblement blessé, ce qui n'échappe pas à Lisa.