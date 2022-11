Résumé de Plus belle la vie épisode 4651 du 1er novembre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4651 de Plus belle la vie du 1er novembre 2022, Patrick admet avoir eu une liaison avec Sylvia et l'avoir frappée. Résumé.

Dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé le 1er novembre, Jean-Paul avoue finalement à Patrick que Léa est retenue prisonnière. Pour sa survie, les policiers vont devoir respecter les règles imposées par ses kidnappeurs. Patrick est convoqué devant la juge et avoue que Sylvia est sa maîtresse et qu'il a eu un comportement violent à son égard. La magistrate, mais aussi Ariane, sont surprises par cet aveu spontané devant la presse. Il réitère devant le procureur qui le met en garde : ces aveux auront des conséquences dévastatrices sur sa carrière. Patrick sait qu'il va perdre son travail et sa famille. À moins qu'il ne puisse compter sur le soutien de Babeth, elle peut concevoir que Patrick ait eu une liaison avec Sylvia, mais pas qu'il ait pu frapper la jeune femme. Elle essaye de convaincre Émilie, mais sa fille pense malheureusement que Patrick est un homme abusif qui a su cacher son jeu.

Toujours dans l'épisode 4651 de Plus belle la vie diffusé le 1er novembre sur France 3, Betty se réveille difficilement de sa soirée d'Halloween. Immédiatement, elle se souvient de ses confidences au clown masqué. Après une soirée passée en sa compagnie, elle lui avoue qu'elle est enceinte et qu'elle a fait semblant d'avoir avorté. Terrorisée à l'idée que quelqu'un ne découvre son secret, elle se met à la recherche du clown masqué. Elle interroge Sunalee, qui a passé la soirée avec Noé et Nisma. L'ex de Betty était au fond du trou et les deux adolescentes lui ont raconté des histoires d'horreur pour le réconforter. Lola, quant à elle, lui raconte qu'elle est rentrée chez-elle, même si ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'elle passait en réalité un tendre moment en compagnie de Jules. Finalement, Betty découvre que le clown masqué n'était autre que Kylian. L'adolescent lui promet que ce n'était pas intentionnel, mais Betty est furieuse.