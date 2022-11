Résumé de Demain nous appartient épisode 1312 du 8 novembre 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1312 du mardi 8 novembre 2022, Brigitte va en prison et le couple Daunier explose.

Dans les épisodes de DNA de la semaine du 8 novembre, Brigitte est incarcérée. Elle rassure Aurore : elle n'aurait pas pu vivre avec ce crime sur la conscience et, quoi qu'il arrive, sa place est en prison. William, ne décolère pas et, pour lui, Aurore a dépassé les bornes et il ne lui pardonnera jamais. La policière est déchirée et Manon s'en veut, c'est à cause d'elle si sa mère a suspecté Brigitte. William la rassure : il en a après Aurore et seulement Aurore. Lisa tente de rassurer sa collègue et la convaincre qu'elle a fait le bon choix. Plus tard au commissariat, le cousin de Karim débarque en panique pour lui demander de l'aide : que va-t-il se passer cette fois ?

Toujours à Sète, Charlie ne décolère pas. Pour elle, Alma et Benjamin ne sont que des hypocrites qui ne la prennent pas au sérieux. Adam lui conseille de tout raconter à François, mais la jeune femme refuse, elle sait à quel point ces nouveaux amis sont importants pour son compagnon. Lors du déjeuner, Charlie ronge son frein, mais finit par exploser. Dans cet épisode de Demain nous appartient, François lui reproche d'exagérer et Charlie quitte soudainement la table. François la rattrape et veut comprendre son attitude : Charlie lui explique qu'elle n'est pas seulement vexée pour elle, mais pour leur couple. De leur côté, Alma et Benjamin prennent l'incident à la légère et continuent tous les deux de se moquer de Charlie.

Enfin, dans l'épisode 1312 de Demain nous appartient diffusé le 8 novembre sur France 2, Georges et Victoire ont si bien réussi leur coup que Mona se lance dans l'apprentissage du japonais pour pouvoir les suivre à Tokyo. En réalisant qu'elle est prête à quitter le Spoon, les deux amis lui avouent la vérité. Mona est folle de rage, mais ne compte pas lâcher Georges pour autant, selon elle, il est encore loin d'être autonome. Finalement, les trois enterrent la hache de guerre autour d'un bon goûter japonais au bord du lac.