Résumé de Plus belle la vie épisode 4664 du 18 novembre 2022

Dans l'épisode 4664 de Plus belle la vie du vendredi 18 novembre 2022, Barbara choisit un prénom pour son bébé et Mathieu est muté à Marseille.

Dans l'épisode 4664 de Plus belle la vie du 18 novembre, Mathieu Lombard annonce à Ariane qu'il va être muté à Marseille. Ensemble, ils trient les affaires de son défunt père et tirent un trait sur le passé difficile de la policière. La caravane où elle a grandi, les violences de son père et la triste vie de sa mère ne lui manqueront pas. Désormais, elle et Mathieu écriront ensemble la suite de son histoire, et elle sera certainement beaucoup plus belle. Par ailleurs, la conférence de presse permettant de démontrer collectivement l'innocence des policiers, victimes du coup monté de Marcus, est l'occasion de remercier chaleureusement tous les Mistraliens, sans qui il n'aurait pas été possible de sauver Léa. Tels des acteurs quittant la scène, des personnages marquants de la série comme Thomas et Luna saluent une dernière fois leur public. Tous s'écrient "longue vie au Mistral" sous le regard bienveillant des fantômes de Jérôme et Samia.

Dans l'épisode de Plus belle la vie du 18 novembre, Barbara réfléchit à un prénom pour son bébé, mais elle est complètement perdue et dépassée. Pour l'aider, Estelle, Gabriel et Thomas décident d'établir une liste de prénoms avec tous les proches de la jeune femme. Chacun y va de sa proposition, seul Abdel reste encore une fois à l'écart, expliquant à Nisma qu'il veut préserver son histoire avec Elisa. Mais, au bout du compte, il finit par changer d'avis et propose anonymement un prénom : Yaël. Une fois la liste en main, Barbara a un véritable coup de cœur : son fils s'appellera Yaël !

Enfin dans l'épisode de PBLV diffusé le vendredi 18 novembre sur France 3, Betty et Kylian vont emménager ensemble et Lola et Jules officialisent leur relation. Par ailleurs, Léa a la surprise de constater que Betty travaille maintenant au bar avec Kylian. Rassurée de voir que Betty a maintenant l'air apaisée, elle lui souhaite le meilleur pour la suite. De son côté, Kylian a décidé d'afficher des photos de tous les Mistraliens sur un mur du bar. Mirta trouve que Roland aurait adoré cette idée, il a eu une belle intuition en confiant le bar à Kylian. De là où il est, il doit être fier de lui.