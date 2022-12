Ici tout commence du 2 décembre 2022 : Salomé coupe tout espoir à Thomas (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 543 d'Ici tout commence vendredi 2 décembre, alors que Thomas lui dit ne penser qu'à leur baiser, Salomé balaie ce qui s'est passé entre eux. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 17h26] Dans l'épisode 543 d'Ici tout commence du vendredi 2 décembre, Jude et Eliott stressent avant la présentation de leur recette le soir même. Ils ne savent pas que, dans l'économat, Brice et Greg préparent un sale coup, auquel Lionel s'associe : ils vont mettre une cartouche de gaz dans le siphon que le duo doit utiliser pour la recette. La belle déclaration d'amour d'Eliott à Greg n'y change rien. Quand Lionel lui apprend qu'il a vu Jude et Eliott enlacés dans l'amphi, Greg oublie ce que son amoureux lui a dit. Face aux chefs Teyssier et Ferigno, Jude et Eliott présentent leur plat. Au moment d'utiliser le siphon, ils éclaboussent les chefs. Lionel se moque et Jude préfère partir.

Toujours à l'institut, Salomé confie à Anaïs avoir embrassé Thomas. Pour préserver Kelly, elle préfère garder ses distances. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Thomas et Salomé se croisent de nouveau à la bibliothèque. Thomas lui dit qu'il n'arrête pas de repenser au baiser dans la serre. Elle lui fait comprendre qu'il n'y a rien à en espérer. Au Studio, Anaïs et Enzo s'entraînent pour le module boulangerie et laissent une place à Kelly venue cuisiner. Cette dernière apprend que Salomé a arrêté le module et pense qu'elle est la cause de la brouille. Kelly tente alors de convaincre Salomé de participer au cours de Thomas mais elle ne reviendra pas sur sa décision.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi 2 décembre sur TF1, Annabelle Cardone anime un séminaire à l'Institut sur la cuisine de demain. Face à de grands chefs de renom, elle propose de fonder une grande école internationale. Mais Teyssier se montre peu emballé par le projet alors qu'au contraire, le chef Ferigno ne rejette pas l'idée. Il propose son aide pour convaincre Teyssier. En échange, il demande l'aide d'Annabelle pour le prochain concours des MOF auquel un de ses protégés participe. Ce qu'elle accepte. Ferigno sollicite Theo pour qu'il les aide à convaincre Teyssier mais le jeune homme fait tout l'inverse. Ce qui lui vaut une dispute avec Vic.