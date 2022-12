Ici tout commence du 9 décembre 2022 : Lisandro renvoyé ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 550 d'Ici tout commence ce vendredi 9 décembre, Antoine veut renvoyer Lisandro de l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 550 d'Ici tout commence du 9 décembre 2022, apprenant que Lisandro a frappé David, Antoine pense que la seule solution, c'est de renvoyer le professeur pour faute grave. C'était sans compter sur Teyssier, qui, n'ayant pas l'intention de renoncer au championnat de mixologie, défend Iñesta et le conjure de s'excuser auprès de David pour reprendre les entraînements. David n'a pas vraiment le choix : soit il s'entraîne avec Lisandro, soit il ne participera pas au concours. Iñesta s'estime chanceux de ne pas avoir été renvoyé, mais sa joie sera de courte durée puisque Helena, également candidate au championnat de mixologie, lui apprend qu'Antoine vient de lui proposer de reprendre son poste.

En parallèle, toujours à l'Institut Auguste Armand, Jude savoure à peine son tout premier cours en tant qu'élève officiel que Louis le met déjà à l'épreuve. Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 9 décembre, Jude gagne le respect de son professeur en montrant l'étendue de ses connaissances en cuisine. Côté cœur, le jeune homme voudrait savoir où il en est avec Eliott. Celui-ci n'est pas insensible à son charme, mais il n'est pas encore prêt à se lancer dans une nouvelle relation. Pour Jude, Eliott peut prendre le temps qu'il faut. De son côté, Greg prévoit de préparer une soirée romantique à Eliott, mais il déchante quand Lionel lui apprend qu'il l'a vu embrasser Jude la veille.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé le 9 décembre sur TF1, Billie s'excuse auprès de Charlène d'avoir touché à son décor. En guise de réponse, cette dernière lui propose de travailler avec elle. Et leur association s'avère fructueuse puisque Thomas est séduit par leur village de Noël. C'est elles qui s'occuperont de la décoration de la boulangerie éphémère ! Louis ne tarde pas à féliciter Charlène et à lui proposer un séjour romantique à la montagne pour Noël… Charlène est confuse, elle ne veut pas se remettre avec lui, mais elle n'est pas sûre de savoir mener sa carrière sans lui. Grâce aux encouragements de Billie, elle trouve finalement le courage d'éconduire Louis : elle ne veut plus être liée à lui.