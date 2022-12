Résumé de Demain nous appartient épisode 1323 du 21 décembre 2022

Dans l'épisode 1323 de Demain nous appartient du mercredi 21 décembre 2022, le témoignage de Nathan accable Marianne. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1323 de DNA du mercredi 21 décembre, Adam finit par donner le nom de Nathan à la police. Il travaillait au noir le soir du drame, il n'a donc pas voulu le dénoncer. Quand il est interrogé à son tour, Nathan explique que pendant la soirée, il a entendu des cris et s'est évanoui. À son réveil, il a compris que la police arrivait, il a paniqué et s'est égratigné le bras en escaladant la barrière. Mais surtout, il dit avoir vu Marianne gifler Malik. Martin et Lisa remarquent que Marianne Delcourt n'apparaît pas sur les photos prises au moment de la mort de Malik. Où était-elle ? Bien que le médecin affirme ne pas avoir revu Malik depuis l'incident avec Anna, les enquêteurs ont désormais des soupçons. De plus, à la fin de l'épisode, Renaud lui rend sa bague, il l'a nettoyée pour qu'il n'y ait plus aucune trace…

En parallèle, toujours dans l'épisode de DNA du 21 décembre, Audrey finit par révéler à Damien qu'elle allait se marier avec le père de Jordan alors qu'elle était enceinte mais qu'il l'a plantée devant l'autel. La demande de Damien a fait remonter ces mauvais souvenirs. Celui-ci lui promet qu'il ne ferait jamais une chose pareille et qu'il voudrait partager sa vie et celle de ses enfants. Malheureusement, Audrey est persuadée qu'il est trop bien pour elle et qu'il finira par partir lui aussi… elle préfère donc qu'ils en restent là.

Toujours à Sète, Sara et Bart accompagnent Roxane pour son échographie. Marianne connaît maintenant le sexe du bébé mais alors que Sara voudrait savoir, Roxane préfère avoir la surprise. Finalement, Marianne l'écrit sur un bout de papier, ils ouvriront l'enveloppe quand ils seront décidés. Dans cet épisode de Demain nous appartient diffusé le 21 décembre sur TF1, Damien a trouvé l'adresse de la maison où se trouve le coffre-fort correspondant à la clé que Roxane a trouvée dans la commode. La maison étant inhabitée depuis longtemps, Bart s'introduit à l'intérieur et ramène à Roxane le contenu du coffre : une boîte à musique. La future mère ne cache pas sa déception, mais… et si la boîte renfermait un secret ?